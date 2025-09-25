박성재 前 장관 피의자로 첫 소환… 내란특검, 26일 尹재판 중계 신청

합수부 검사 파견 지시 의혹 추궁

채해병 특검은 조태열 불러 조사

2025-09-25 3면

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀(내란 특검)이 24일 ‘검사 파견 지시’ 의혹 등과 관련해 박성재 전 법무부 장관을 처음으로 조사했다. 내란 특검은 윤석열 전 대통령 사건에 대한 재판 중계도 신청했다.내란 특검은 이날 오전 10시부터 박 전 장관을 피의자 신분으로 소환했다. 박 전 장관은 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검찰국에 ‘합동수사본부에 검사 파견을 검토하라’는 지시를 내렸다는 의혹을 받는다. 특검은 계엄 당일부터 다음날까지 박 전 장관이 심우정 전 검찰총장과 3차례 통화하면서도 이러한 지시를 한 것으로 의심하고 있다.특검은 26일 열리는 윤 전 대통령의 직권남용 권리행사 방해 혐의 등 재판 중계를 신청했다. 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “서울중앙지법에 특검이 기소한 윤 전 대통령에 대한 1회 공판기일 및 보석심문에 대해 중계를 신청했다”고 말했다. 김건희 여사의 이날 첫 공판은 재판 시작 전 모습에 대한 촬영만 허가됐으나, 특검은 재판 전체 생중계를 허용해 달라고 신청했다.개정 전 내란특검법은 특검이나 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가해야 한다고 규정하고 있다. 중계를 허용하지 않을 경우 재판장은 이유를 밝혀야 한다. 재판 중계를 의무화한 내란특검법 개정안은 한 달 뒤부터 효력이 발생한다.한편 채해병 특검은 이날 이종섭 전 국방부 장관의 호주 대사 임명 과정을 관장한 책임자인 조태열 전 외교부 장관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 조 전 장관은 이 전 장관의 도피를 도왔다는 혐의로 고발된 상태다.