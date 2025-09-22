원주서 부부싸움 하다 아내 살해하고 자수한 60대 구속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

원주서 부부싸움 하다 아내 살해하고 자수한 60대 구속

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-22 18:02
수정 2025-09-22 18:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
구속 이미지. 서울신문DB
구속 이미지. 서울신문DB


부부싸움을 하다 아내를 살해한 혐의를 받는 60대 남편이 구속됐다.

22일 강원 원주경찰서 등에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인 혐의를 받는 60대 A씨 구속영장을 이날 발부했다.

법원은 증거를 인멸하고 도주할 우려가 있다고 판단해 영장 발부를 결정했다.

A씨는 지난 19일 오전 4시쯤 자택인 원주 단구동 한 아파트에서 아내 B씨를 살해한 혐의를 받는다.

그는 범행 당일 오후 3시쯤 경찰에 “아내를 살해하고 문막읍 다리에서 뛰어내리려고 한다”고 자수했다.

출동한 경찰은 다리 인근에서 A씨를 긴급 체포했다. 또 그 자택에서 B씨 시신을 발견했다.

경찰 조사에서 A씨는 “아내와 다투다가 홧김에 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰에 붙잡히기 전 10ｍ 높이의 문막읍 다리에서 뛰어내려 골절 등 상처를 입었다. 병원에서 치료받던 그는 이날 퇴원했다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사할 방침이다.
이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로