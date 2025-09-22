신도들 응원 속… 통일교 한학자, 휠체어 타고 구속심사 출석 [포착]

이미지 확대 청탁금지법과 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 청탁금지법과 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 뉴시스

윤석열 정권과 통일교가 연관됐다는 이른바 ‘정교유착 국정농단’ 의혹 정점으로 지목된 한학자 통일교 총재가 22일 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했다.한 총재는 이날 오후 12시 53분쯤 서울 서초구 서울중앙지법에 검은 정장 차림으로 도착했다.그는 차량에서 부축받으며 내린 뒤 휠체어를 탄 채 법원 안으로 들어섰다. 법원에서 대기하던 통일교 신도들은 한 총재 등장에 응원의 함성을 질렀다.한 총재는 ‘권성동 국민의힘 의원에게 1억원이 아니라 세뱃돈과 넥타이를 줬다고 진술했나’, ‘윤영호 전 통일교 세계본부장이 1억원과 샤넬백 전달을 인정했는데 어떻게 보나’ 등 취재진의 질문에 묵묵부답한 채 법정으로 향했다.정재욱 영장 전담 부장판사는 이날 오후 1시 30분부터 정치자금법·청탁금지법 위반, 증거인멸 교사, 업무상 횡령 등 혐의를 받는 한 총재의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.이어 오후 4시부터는 한 총재의 비서실장인 정원주 천무원(통일교 최상위 행정조직) 부원장에 대한 영장실질심사를 연다.김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)은 이날 심사에 통일교 관련 수사팀장을 포함해 검사 8명을 투입한다. 아울러 구속 필요성을 강조한 420쪽 분량의 의견서를 제출하고, 220쪽의 프레젠테이션 자료도 준비했다고 특검팀은 설명했다.특검팀은 한 총재가 3차례 출석 요구에 불응하다 공범인 권 의원이 지난 16일 구속된 뒤에야 임의 출석하는 등 수사에 비협조적 태도를 보인 점과 증거 인멸 우려 등을 들어 구속이 불가피하다고 주장할 것으로 보인다.한 총재 측은 검찰 고위간부 출신과 법원 판사 출신 변호인들이 총력 변호에 나설 것으로 알려졌다.한 총재는 윤 전 본부장과 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.2022년 4~7월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 있다.또 김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받는다.