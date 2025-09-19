서울고검, 이화영 ‘술자리 회유 의혹’ 감찰… 인권침해 점검 TF 구성

법무부 ‘술 제공 정황 확인’ 발표에

당시 수사 검사 “터무니 없다” 반발

2025-09-19 10면

법무부가 지시한 이른바 ‘이화영 전 경기도 평화부지사의 연어초밥·술 파티’ 의혹과 관련한 감찰을 서울고등검찰청이 맡기로 했다. 앞서 법무부의 ‘술 제공 정황이 있다’는 발표에 당시 수사 검사들은 강하게 반발했다.대검찰청은 18일 “노만석 검찰총장 직무대행이 서울고검 정용환 감찰부장을 팀장으로 하는 ‘인권침해 점검 TF’를 구성·운영하도록 지시했다”고 밝혔다. 전날 정성호 법무부 장관이 감찰을 지시한 ‘이화영 전 부지사 증언 관련 진상확인’ 역시 TF에서 조사한다. 법무부는 전날 “이 전 부지사와 김성태 쌍방울 회장 등 조사실로 연어초밥과 소주 등이 반입된 정황을 확인했다”고 밝혔다.TF는 2024년 4월 수원지검에서 실시한 실태조사 결과 “쌍방울 관계자가 검찰청사 술과 음식을 반입한 사실이 없다”는 결과에 대해 조사가 제대로 진행 됐는지 등을 감찰할 것으로 보인다. 또 당시 수사 과정에서 검찰의 이 전 부지사에 대한 진술 회유 시도가 있었는지 등도 주요 점검 대상이다.당시 수원지검 형사6부장으로 술 반입 여부 등을 조사했던 서현욱 부산고검 창원지부 검사는 이날 입장문을 내고 “은폐 운운하는 주장이 터무니없다”며 법무부의 발표에 반박했다. 이 전 부지사의 음주 가능성이 없다고 판단한 이유에 대해서는 2023년 5월 17일 당시 (이 전 부지사) 변호인이 입회한 사실을 확인하고 물었는데, “해당 변호인조차 일시를 불문하고 술을 먹는 장면을 본 적이 없다고 밝혔다”고 했다. 그러면서 “법무부가 공무상 비밀인 감찰 자료를 누설해 법무부의 진상조사 결과가 언론에 보도됐다”며 이와 관련한 감찰도 요청했다.