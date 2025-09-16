최태원, ‘김희영 루머’ 유튜버 10여명 기소…‘과즙세연’ 비방한 유튜버도

방금 들어온 뉴스

최태원, '김희영 루머' 유튜버 10여명 기소…'과즙세연' 비방한 유튜버도

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-09-16 10:41
수정 2025-09-16 10:41
이미지 확대
축사하는 최태원 회장
축사하는 최태원 회장 최태원 대한상공회의소 회장이 10일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 ‘제조 AX 얼라이언스(M.AX 얼라이언스)’ 출범식에서 축사를 하고 있다. 2025.09.10 뉴시스


최태원 SK그룹 회장이 자신과 동거인 김희영 티앤씨재단 대표에 대해 허위 사실을 유포하며 비방한 유튜버 10여명을 상대로 고소를 진행한 것으로 뒤늦게 알려졌다.

16일 재계에 따르면 서울 용산경찰서는 최 회장 등이 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 대한 법률 위반(명예훼손) 등의 혐의로 작년 10월 고소한 유튜버 10여명에 대해 수사하고 있다.

최 회장은 이들이 김 대표의 과거사에 대한 허위 및 악성 정보를 유포하며 비방했다고 주장하는 것으로 알려졌다.

이들 유튜버 중에는 신원을 숨긴 채 활동하는 이들도 있었는데, 최 회장 측은 미국 법원에 구글을 상대로 한 증거 개시(디스커버리) 절차를 청구해 이들의 신원을 특정했다.

최 회장 측이 신원을 특정한 유튜버 중에는 ‘고추밭’ 등이 포함된 것으로 알려졌다.



유명인이나 특정 이슈에 대해 허위 사실을 짜집기한 영상으로 비방하는 ‘사이버 렉카’로 불리는 고추밭은 유명 인터넷 방송인 ‘과즙세연’을 비방하는 영상을 올리다 명예훼손 혐의로 고소당했다. 고추밭은 자신에 대한 수사가 시작되자 관련 영상을 모두 내리고 온라인에서 종적을 감췄다.
김소라 기자
