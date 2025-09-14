[단독]송경호 전 부산고검장, 변호사 개업···법무법인 플래닛 합류

서울중앙지검장 등 거쳐 사직 2개월만

이미지 확대 송경호 서울중앙지검장 예전 지난 2022년 국회에서 열린 고등법원 국정감사에서 당시 송경호 서울중앙지검장이 의원들의 질문에 답변하고 있다. 오장환 기자 닫기 이미지 확대 보기 송경호 서울중앙지검장 예전 지난 2022년 국회에서 열린 고등법원 국정감사에서 당시 송경호 서울중앙지검장이 의원들의 질문에 답변하고 있다. 오장환 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송경호(55·사법연수원 29기) 전 부산고검장이 변호사로 개업했다.14일 서울신문 취재를 종합하면 송 전 고검장은 지난주부터 법무법인 플래닛에 합류해 변호사 활동을 시작했다. 지난 7월 사직한 지 약 2개월 만이다. 법무법인 플래닛은 검사장 출신 대표변호사들이 소속된 로펌이다.송 전 고검장은 대표적인 ‘특수통 검사’로 수원지검 특수부장, 서울중앙지검 특수2부장, 서울중앙지검 3차장을 지낸 뒤 윤석열 정부에서 검사장으로 승진해 서울중앙지검장을 지냈다.서울중앙지검장 시절에는 이재명 대통령의 성남시장 시절 대장동·백현동 개발 비리 의혹 등 수사를 지휘했고, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 사건과 명품백 수수 의혹 사건 등을 조사하기도 했다. 당시 김 여사 소환 조사를 주장해 윤석열 정부와 갈등을 빚었고, 이에 부산고검장으로 ‘좌천성 승진’됐다는 평가가 나오기도 했다.송 전 고검장은 사의를 표하면서 검찰 개혁 관련 “국민의 생명, 신체 재산 보호와 직결된 형사사법 절차는 오직 국민의 편익 증진과 범죄에 대한 국가적 대응력 강화라는 최우선 목표를 향해 설계돼야 한다”고 했다.