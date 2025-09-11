“국회 의결방해 수사에 반드시 필요”… 특검, 참고인 한동훈 증인신문 청구

"국회 의결방해 수사에 반드시 필요"… 특검, 참고인 한동훈 증인신문 청구

김희리 기자
김희리, 하종민 기자
입력 2025-09-11 00:25
수정 2025-09-11 00:25
이기훈 삼부토건 부회장 신병 확보
주가조작 의혹 수사 탄력 붙을 듯
‘출석 불응’ 한학자는 15일 재소환

12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결 방해 의혹을 수사하고 있는 내란 특검이 10일 법원에 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 증인신문을 청구했다. 한 전 대표의 진술 확보가 꼭 필요하다고 보고 참고인 조사를 위한 강제력 있는 절차에 착수한 것이다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “형사소송법 제221조의2에 따라 서울중앙지법에 한 전 대표에 대한 증인신문을 청구했다”고 밝혔다. 법원이 특검의 청구를 받아들이면 한 전 대표를 법원으로 구인할 수 있다.

내란 특검은 추경호 전 국민의힘 원내대표가 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 거듭 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사하고 있다. 이와 달리 한 전 대표는 계엄 해제 의결을 주도했던 만큼 계엄 당시 상황을 잘 알 수도 있다고 본 것이다.

한편 김건희 특검이 이날 이기훈 삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장의 신병 확보에 성공하며 주춤했던 삼부토건 주가조작 의혹 수사에 탄력이 붙을 것으로 전망된다.

특검은 “오후 6시 14분 서울경찰청 형사기동대와 공조해 이 부회장을 목포에서 체포했다”고 밝혔다. 이 부회장은 지난 7월 17일 예정됐던 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 불출석하고 잠적해 공개 수배된 상태였다.

이미지 확대
신범철 전 차관, 채해병 특검 출석
신범철 전 차관, 채해병 특검 출석 채해병 수사 외압 의혹 당시 국방부 ‘2인자’였던 신범철 전 국방부 차관이 10일 서울 서초구 이명현 특별검사팀(채해병 특검)에 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 출석하고 있다. 특검은 신 전 차관에 대한 조사 후 오는 17일 이종섭 전 국방부 장관을 소환한다.
연합뉴스




이와 함께 특검팀은 이날 채해병 특검이 가진 김건희 여사 개인 휴대전화의 2023년 7~9월 통신 기록을 확보하기 위해 압수수색 영장을 집행했다. 기관 간에 개인정보가 포함된 수사 자료를 넘겨받으려면 법적 근거가 필요해 영장을 집행하는 형식을 취했다는 설명이다. 특검팀은 또 두 차례의 출석 요구에 불응한 한학자 통일교 총재에게 오는 15일 오전 10시 피의자 신분으로 출석할 것을 다시 통보했다.
김희리·하종민 기자
2025-09-11 8면
