한학자 포토라인 서나…특검, 11일 소환 재통보

이미지 확대 한학자 통일교 총재 닫기 이미지 확대 보기 한학자 통일교 총재

이미지 확대 권성동(오른쪽) 국민의힘 의원 닫기 이미지 확대 보기 권성동(오른쪽) 국민의힘 의원

2025-09-08 8면

김건희 특검이 오는 11일 한학자 통일교 총재에게 출석하라고 재통보했다.7일 법조계에 따르면 특검은 통일교 로비 의혹과 관련해 지난 1일 한 총재 측에 8일 출석할 것을 통보했지만 한 총재 측이 불출석 사유서를 제출하자 11일로 다시 통보했다. 특검은 소환 통보와 관련해 “서면조사나 방문 조사는 검토하고 있지 않다”면서 공개 소환 계획을 분명히 했다. 한 총재가 특검에 출석하면 통일교 총재로서 처음으로 공개 포토라인 앞에 서게 된다.●1억 불법 정치자금 등 건넨 혐의한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 정치자금 1억원을 건넨 의혹을 받는다. 특검은 윤 전 본부장의 공소장에 윤 전 본부장의 청탁과 금품 전달에 한 총재의 승인이 있었다고 적시했다. 한 총재는 윤 전 본부장이 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 6000만원대 그라프 목걸이와 샤넬백을 전달한 사실에 연관됐다는 의혹도 받는다. 한 총재는 지난달 31일 영상 입장문을 통해 “어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”고 의혹을 부인했다.●권성동 체포동의안, 이번 주 표결할 듯권 의원의 체포동의안은 9일 열리는 본회의에 보고된다. 권 의원의 체포동의안 처리는 늦어도 12일까지는 처리될 것으로 보인다. 권 의원은 통일교로부터 정치자금을 수수한 의혹을 받는다.