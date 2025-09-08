한학자 포토라인 서나…특검, 11일 소환 재통보

한학자 포토라인 서나…특검, 11일 소환 재통보

박재홍 기자
박재홍 기자
입력 2025-09-08 00:41
수정 2025-09-08 00:41
김건희 특검이 오는 11일 한학자 통일교 총재에게 출석하라고 재통보했다.

한학자 통일교 총재
한학자 통일교 총재


7일 법조계에 따르면 특검은 통일교 로비 의혹과 관련해 지난 1일 한 총재 측에 8일 출석할 것을 통보했지만 한 총재 측이 불출석 사유서를 제출하자 11일로 다시 통보했다. 특검은 소환 통보와 관련해 “서면조사나 방문 조사는 검토하고 있지 않다”면서 공개 소환 계획을 분명히 했다. 한 총재가 특검에 출석하면 통일교 총재로서 처음으로 공개 포토라인 앞에 서게 된다.

●1억 불법 정치자금 등 건넨 혐의

권성동(오른쪽) 국민의힘 의원
권성동(오른쪽) 국민의힘 의원


한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 정치자금 1억원을 건넨 의혹을 받는다. 특검은 윤 전 본부장의 공소장에 윤 전 본부장의 청탁과 금품 전달에 한 총재의 승인이 있었다고 적시했다. 한 총재는 윤 전 본부장이 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 6000만원대 그라프 목걸이와 샤넬백을 전달한 사실에 연관됐다는 의혹도 받는다. 한 총재는 지난달 31일 영상 입장문을 통해 “어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”고 의혹을 부인했다.

●권성동 체포동의안, 이번 주 표결할 듯

권 의원의 체포동의안은 9일 열리는 본회의에 보고된다. 권 의원의 체포동의안 처리는 늦어도 12일까지는 처리될 것으로 보인다. 권 의원은 통일교로부터 정치자금을 수수한 의혹을 받는다.
박재홍 기자
2025-09-08 8면
