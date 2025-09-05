민중기 특검, 한학자 총재 변호인과 사적 만남 논란… 특검 측 “인사 차원 차담”

“해당 변호사, 통일교 수임 안 알려”

한 총재 8일 소환 통보… 돌연 입원



추경호, 계엄 인지 가능성에 반박

“작년 3월, 총선 앞두고 대구 누볐다”

2025-09-05 6면

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 수사 대상인 한학자 통일교 총재의 변호인을 특검 사무실에서 만나 논란이 불거진 가운데 특검 측은 ‘인사 차원의 차담’이었다고 해명했다.특검팀 관계자는 4일 “지난주 법무법인 태평양 소속 변호인이 타 사건으로 담당 특검보를 만난 후 돌아가는 길에 인사차 잠시 특검실에 들러 민 특검과 차담을 나눈 사실이 있다”고 밝혔다. 민 특검과 만난 이모 변호사는 판사 출신으로, 민 특검의 법관 시절 배석판사였다. 하지만 법조계에선 특검팀 수사 대상 사건을 수임한 변호사와 수사 주체인 특검이 사적으로 만난 게 적절하지 않았다는 비판이 나온다.특검팀은 “이 변호사가 통일교 사건 관련 한 총재 변호인이란 사실을 민 특검에게 알리지 않았다. 안부 등 일상적인 인사만 나눈 것”이라고 말했다. 하지만 규정상 수사와 무관한 인물은 애초 특검팀 사무실에 출입할 수 없는 만큼 이 변호사가 수사 대상자의 변호인이라는 사실을 민 특검이 짐작했을 것이라는 주장도 나온다. 이를 의식하듯 특검팀 관계자는 “수사의 공정성과 형평성을 해치지 않기 위해 언제나 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.한 총재는 이른바 ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’과 관련한 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 피의자 신분이다. 오는 8일 피의자 신분 출석 통보를 받았지만 심장 관련 시술을 받기 위해 서울아산병원 VIP 병동에 입원한 것으로 알려졌다.한편 추경호 전 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 ‘추 전 원내대표 등이 사전에 비상계엄을 인지했을 가능성이 있다’는 전날 내란 특검의 주장에 대해 “나 포함 국민의힘 의원 누구도 몰랐다”고 반박했다. 또 “2024년 3월은 제가 원내대표도 아니고 평의원이었을 뿐 아니라, 총선을 한 달여 앞두고 지역구인 대구 달성군을 새벽부터 밤까지 누비던 시절”이라고 했다.추 전 원내대표는 계엄 당일 우원식 국회의장에게 국회 본회의를 30분 늦춰 달라고 요청했다는 의혹에 대해서도 “의장이 본회의 시간을 (당초보다) 30분 당겨서 새벽 1시로 하겠다고 통보한 것”이라고 밝혔다.