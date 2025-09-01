JMS 정명석, 또 ‘여신도 성폭행’ 혐의…2인자는 범행 도왔다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

JMS 정명석, 또 ‘여신도 성폭행’ 혐의…2인자는 범행 도왔다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-09-01 14:21
수정 2025-09-01 14:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석. 서울신문DB
기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석. 서울신문DB


여신도들을 성폭행하는 등의 범행으로 대법원에서 징역 17년을 확정받아 복역 중인 기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석(80)씨가 준강간 등 혐의로 추가 기소됐다.

대전지검은 지난달 22일 정씨와 그의 범행을 실질적으로 도운 JMS ‘2인자’ 김지선(47)씨를 준강간 등 혐의로 각각 기소했다고 1일 밝혔다.

정씨는 홍콩·호주 국적의 여신도 및 한국인 여신도들을 성폭행하거나 추행한 혐의로 구속기소돼 징역 17년형을 선고받았다. 정씨에 대한 수사와 재판이 이어지는 동안 피해자들이 고소장을 잇달아 접수하면서, 정씨는 확정 판결을 받은 사건과 별도로 지난해 5월과 11월, 올해 4월 추가 기소됐다.

이들 사건은 병합돼 대전지법에서 재판이 진행 중이다. 피해자는 10여명 규모로 파악됐으며 이번에 추가 기소된 사건의 피해자는 1명이다.

이와 별도로 최근 충남경찰청은 정씨에게 성폭행을 당했다는 고소장이 추가 접수돼 경찰이 수사를 진행하고 있다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로