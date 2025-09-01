계엄 국무위원·국힘 지도부·외환 의혹… 내란 특검, 기간 연장해 세 갈래 수사

박성재·최상목 등 수사 확대 전망

15일 종료… 기간 30일 연장할 듯

2025-09-01 12면

지난 29일 한덕수 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘긴 내란 특검(조은석 특별검사)은 이제 세 갈래로 수사를 진행할 전망이다. ①한 전 총리 외에 직·간접적으로 불법적인 비상계엄 선포에 동조한 의혹을 받는 다른 국무위원들 ②국회의 계엄 해제 의결을 방해했다는 의혹과 관련한 국민의힘 지도부 ③평양에 무인기를 보내 북한의 도발을 유도했다는 ‘외환 혐의’가 수사 대상이다.31일 법조계 등에 따르면 내란 특검은 우선 수사 기간을 일단 한 차례(30일) 연장해 조사를 이어갈 것으로 보인다. 내란 특검 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 “당연히 수사 기간 1차 연장은 하는 쪽으로 보고 있다”고 말했다. 내란 특검은 지난 6월 18일 세 특검 중 가장 먼저 수사를 개시해 오는 15일 기본 수사 기간이 만료된다.특검이 한 전 총리를 기소하며 ‘국무위원의 헌법적 책무’를 강조한 만큼 다른 국무위원들에 대한 수사도 속도를 낼 것으로 보인다. 한 전 총리 등과 함께 비상계엄 당일 윤석열 전 대통령이 처음으로 부른 국무위원 중 하나인 박성재 전 법무부 장관과 윤 전 대통령으로부터 비상입법기구 예산 편성 지시를 담은 쪽지를 받은 것으로 알려진 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 계엄 후 외신 기자들에게 계엄의 정당성을 주장하는 보도자료 배포에 관여한 의혹을 받는 조태열 전 외교부 장관 등이 거론된다.국회의 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련한 수사도 탄력이 붙을 전망이다. 특검은 한 전 총리와 비상계엄 당일 통화한 사실이 확인된 추경호 당시 국민의힘 원내대표를 조만간 불러 조사할 예정이다. 국민의힘 지도부와 중앙당사 압수수색 등 강제수사가 본격화될 것이라는 관측도 제기된다.한편 채해병 특검은 지난 30일까지였던 수사 기간을 오는 29일까지로 한차례 연장했다. 그간의 수사로 소위 ‘VIP 격노설’의 실체 규명에 성공한 채해병 특검은 관련 의혹에 대한 수사를 이어가는 한편 이번 주부터 국가인권위원회에 대한 조사에 본격적으로 착수한다. 박정훈 해병대 수사단장에 대한 긴급구제 신청을 인권위가 기각한 경위 등을 들여다본다는 방침이다.