법원, 권성동 의원 체포동의요구서 특검에 송부

현역의원 ‘불체포특권’ 따라 관련 절차 진행

권 의원 “부당한 정치 표적 수사” 특권 포기 밝혀

이미지 확대 통일교 청탁 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원이 27일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.8.27 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 통일교 청탁 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원이 27일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.8.27 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받았다는 의혹으로 구속영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원에 대한 국회 체포동의 절차가 29일 시작됐다.서울중앙지법은 이날 오후 1시 20분 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)에 권 의원에 대한 체포동의 요구서를 보냈다고 밝혔다. 체포동의요구서는 법무부를 거쳐 대통령 재가를 받은 뒤 국회로 제출된다.국회법에 따르면 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고, 24시간 이후 72시간 이내에 표결에 부쳐야 한다. 시한을 넘기면 이후 처음 열리는 본회의에 상정해 표결한다.정기국회 개원일은 내달 1일이지만 우원식 국회의장의 3일 중국 전승절 참석 일정 등을 고려할 때 이후 열리는 본회의에서 보고될 가능성이 높게 점쳐진다.체포동의안은 재적 의원 과반이 출석하고, 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다. 가결 시 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일이 정해지고, 부결 땐 법원은 심문 없이 영장을 기각한다. 더불어민주당이 과반 의석을 차지한 만큼 현재로선 권 의원 의사와 상관없이 가결 가능성이 높은 상황이다.현역 의원의 경우 ‘현행범이 아니면 회기 중 국회 동의없이 체포 또는 구금되지 않는다’는 불체포특권에 따라 관련 절차가 진행되는 셈인데, 권 의원은 전날 “부당한 정치 표적 수사”라 주장하며 불체포특권 포기 의사를 밝혔다.앞서 김건희 특검은 권 의원이 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤모(구속기소) 씨로부터 통일교 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 정황을 포착하고 전날 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다.