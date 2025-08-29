유승준 “비자 발급해달라” 세번째 소송 승소… 법원 “거부처분 취소해야”

방금 들어온 뉴스

유승준 “비자 발급해달라” 세번째 소송 승소… 법원 “거부처분 취소해야”

하종민 기자
입력 2025-08-28 18:14
수정 2025-08-28 18:14
공익 대비 개인 불이익 막대 지적
“과거 행위 적법했다는 판단은 아냐”

가수 유승준(스티브 승준 유). 유승준 유튜브 캡처
가수 유승준(스티브 승준 유).
유승준 유튜브 캡처


가수 유승준(스티브 승준 유·48)이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해달라며 낸 세 번째 소송 1심에서도 승소했다.

서울행정법원 행정5부(부장 이정원)는 28일 유씨가 법무부와 주로스엔젤레스(LA) 총영사관을 상대로 제기한 사증(비자) 발급 거부 처분 취소 소송에서 원고 승소로 판결했다.

유씨는 앞선 두 차례 소송에서도 입국비자 발급 거부를 취소하라는 대법원 판단을 이끌어냈지만, LA 총영사관은 지난해 6월 또다시 비자를 발급하지 않았다.

재판부는 비자발급 거부로 얻을 수 있는 공익에 비해 유씨가 입는 불이익이 지나치게 크다고 지적했다. 또 다른 병역면탈자들과 달리 유씨에 대해서만 영구적인 입국을 금지하는 것은 위법하다고 판단했다. 다만 “원고의 과거 행위가 적절했다고 판단하는 것은 결코 아니다”라고 했다.

유승준은 국내에서 유명 가수로 활동하다 군에 입대하겠다고 공언했지만, 돌연 병역 의무를 피하려 미국 시민권을 얻었다가 2002년 한국 입국이 제한됐다.
하종민 기자
2025-08-29 9면
위로