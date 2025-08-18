[포토] 김건희, 구속 후 두번째 특검 출석

방금 들어온 뉴스

[포토] 김건희, 구속 후 두번째 특검 출석

입력 2025-08-18 11:10
수정 2025-08-18 11:10
김건희 여사가 구속 후 두 번째 소환조사를 위해 민중기 특별검사팀 사무실에 도착했다.

김 여사 일가의 ‘집사’로 지목된 김예성씨도 구속 후 첫 조사를 위해 특검팀에 출석했다.

김 여사는 18일 오전 9시 38분께 법무부 호송차량에 탄 채 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 도착했다.

지난 12일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속된 그는 14일 한 차례 조사받았다.

특검팀은 당시 ‘정치브로커’ 명태균씨로부터 여론조사 결과를 무료로 받은 경위를 집중 추궁했으나 김 여사는 대부분 질문에 진술거부권을 행사한 것으로 알려졌다.

김 여사는 윤석열 전 대통령과 함께 2022년 대선 때 명씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 제공받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의 등을 받는다.

특검팀은 이날 공천개입에 관한 질문을 이어가면서 같은 시각에 소환된 김예성씨와의 관계를 추궁할 가능성이 점쳐진다.

김 여사와 김씨 간 대질신문이 이뤄질 수 있다는 관측도 나온다.

김씨는 지난 15일 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속된 후 이날 처음으로 출석했다.

김씨는 자신이 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티의 자금 총 33억8000만원을 횡령한 혐의를 받는다.

IMS모빌리티가 대기업 등으로부터 184억원을 부정하게 투자받았다는 의혹인 ‘집사 게이트’ 수사도 그의 구속을 기점으로 탄력을 받을 것으로 전망된다.

김 여사와 김씨의 대질 신문도 주로 이 의혹에 관해 이뤄질 것이란 분석이 나온다.
온라인뉴스팀
