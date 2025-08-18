[단독]성상욱 천안지청장도 사의...檢 중간간부 인사 임박

성 지청장 “모든 일은 순리에 따라 잘 해결될 것”

이번 주 고검검사급 인사 전망...사의 줄이을듯

이번 주 검찰 중간간부 인사가 단행될 것으로 예상되는 가운데 성상욱 대전지방검찰청 천안지청장(사법연수원 32기)이 사의를 표했다. 검찰 인사 전후로 간부급 검사들의 사의가 이어질 것으로 전망된다.18일 서울신문 취재를 종합하면 성 지청장은 지난주 검찰 내부망(이프로스)에 “저는 22년 6개월 동안 몸담았던 검사의 직에서 이제 물러나려 한다”며 사의를 밝혔다. 그는 “많이 부족했지만 지금까지 공직 생활을 할 수 있었던 것은 모두 여러분들의 관심과 배려 덕분이었다”고 말했다.검찰 개혁에 대해서는 “어려운 시기에 먼저 그만두게 되어 미안한 마음입니다만, 검찰 구성원들의 진심과 성의를 믿기에 모든 일은 순리에 따라 잘 해결될 것이라고 생각한다”며 “밖에서도 항상 여러분들을 응원하겠다”고 밝혔다.2003년 수원지검에서 검사 생활을 시작한 그는 울산지검 검사, 대검 검찰연구관, 서울중앙지검 검사 등을 거쳤다. 이후 대검 수사정보2담당관, 중앙지검 형사7부장, 동부지검 차장검사 등을 역임했다.검찰 내부에서는 고검검사급 인사가 이번 주 단행될 것으로 예상되는 만큼 검찰 내부에서도 많은 변동이 있을 것으로 전망하고 있다. 특히 앞서 진행된 검사장 승진 인사에서 사법연수원 32~33기가 함께 승진했던 만큼 간부들의 사의가 줄을 이을 것으로 보고 있다.지난주에는 강성용(31기) 서울고검 공판부장과 이희동(32기) 서울남부지검 1차장검사, 단성한(32기) 의정부지검 고양지청장, 배문기(32기) 수원지검 1차장검사 등이 사의를 표한 것으로 전해졌다.