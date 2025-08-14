브로치·귀걸이까지… 김건희 ‘나토 3종 세트’ 받아 착용

서희건설 회장 자수서에 추가 명시

변호인 측 “화무십일홍” 심경 전해

특검 ‘바쉐론 시계’도 증거인멸 주장

2025-08-14 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 지난 12일 김 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계도 주요 증거인멸 정황에 해당한다고 주장했던 것으로 13일 확인됐다.김건희 특검은 전날 서울중앙지법에서 열린 김 여사 심문에서 명품시계 구매자로 지목된 사업가 서모씨의 진술조서를 제시하며 ‘증거인멸 우려가 크다’는 취지를 강조했다. 특검은 지난달 25일 김 여사 오빠의 장모 자택 압수수색 과정에서 해당 시계가 담겼던 것으로 추정되는 상자와 보증서를 확보했지만 실물은 찾지 못한 상황이다.또 특검은 ‘나토 목걸이’로 알려진 반클리프아펠 목걸이 진품과 더불어 해당 목걸이를 구매·제공했다고 의심받는 서희건설 이봉관 회장의 자수서까지 제출했다. 특히 자수서에는 반클리프아펠 목걸이 외에 3000만원 상당의 브로치와 2000만원 상당의 귀걸이를 추가로 전달했다는 내용도 포함된 것으로 전해졌다. 이 중 브로치는 목걸이와 함께 돌려받았지만 귀걸이는 돌려받지 못한 것으로 파악됐다. 목걸이·브로치·귀걸이 모두 김 여사가 나토 순방 당시 착용한 것이다.김 여사 측은 “범죄 사실에도, 영장 청구서에도 기재되지 않은 별개의 범죄 사실에 대한 증거 등을 제출하는 것은 피의자의 방어권 행사에 지장을 초래한다”고 심문 당시 항변한 것으로 전해졌다. 김 여사 변호인 측은 “화무십일홍”이라며 “현재 김 여사가 가지고 있던 꽃은 다 떨어졌다”고 김 여사의 심경을 대신 전했다고 한다. ‘열흘 동안 붉은 꽃은 없다’는 뜻의 화무십일홍을 통해 김 여사 스스로 언급했던 ‘아무것도 아닌 사람’이었음을 강조한 것이다.구속영장 발부에 결정적 역할을 한 반클리프아펠 목걸이 진품을 특검이 제출할 당시 김 여사는 건강 이상을 호소하며 대기실로 이동해 자리에 없었던 것으로 알려졌다. 김 여사 측 변호인들은 목걸이와 서희건설의 자수서를 보고 충격을 받은 것으로 전해졌다.또 김 여사 측은 건진법사 전성배씨의 아크로비스타 출입 기록에 대해서는 “윤석열 전 대통령 부부가 관저로 떠난 뒤에도 출입 기록이 있지 않나”라고 해명했다.