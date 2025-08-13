“김건희에 ‘나토 3종 세트’ 전달”…서희건설, 귀걸이·브로치도 자백

서희건설 회장, 자수서에 ‘명품 3종 전달’ 진술

이미지 확대 김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 확보한 서희건설 측 자수서에는 김 여사에게 고급 목걸이뿐 아니라 브로치와 귀걸이 등 ‘나토 3종 세트’를 전달했다는 내용이 담긴 것으로 파악됐다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 확보한 서희건설 측 자수서에는 김 여사에게 고급 목걸이뿐 아니라 브로치와 귀걸이 등 ‘나토 3종 세트’를 전달했다는 내용이 담긴 것으로 파악됐다. 뉴시스

이미지 확대 김건희 특별검사팀은 서희건설이 김건희 여사가 지난 2022년 6월 해외 순방 당시 착용했다가 재산 신고 누락 논란이 불거졌던 ‘반 클리프 앤 아펠’ 목걸이를 직접 구매해 김 여사에게 전달했다는 자수서를 받았다고 12일 밝혔다.

사진은 지난 2022년 6월 29일(현지시간) 스페인 동포 초청 만찬간담회에 참석한 김 여사. 2025.08.12. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김건희 특별검사팀은 서희건설이 김건희 여사가 지난 2022년 6월 해외 순방 당시 착용했다가 재산 신고 누락 논란이 불거졌던 ‘반 클리프 앤 아펠’ 목걸이를 직접 구매해 김 여사에게 전달했다는 자수서를 받았다고 12일 밝혔다.

사진은 지난 2022년 6월 29일(현지시간) 스페인 동포 초청 만찬간담회에 참석한 김 여사. 2025.08.12. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 확보한 서희건설 측 자수서에는 김 여사에게 고급 목걸이뿐 아니라 브로치와 귀걸이도 전달했다는 내용이 담긴 것으로 파악됐다.13일 법조계에 따르면 이봉관 서희건설 회장이 특검팀에 제출한 자수서에는 윤석열 전 대통령 당선 뒤인 2022년 3월 김 여사에게 명품 브랜드 ‘반클리프 앤 아펠’ 목걸이를 제공했다는 사실을 인정한 내용이 포함됐다.해당 목걸이는 김 여사가 2022년 6월 윤 전 대통령의 나토(NATO) 정상회의 순방 당시 착용했던 목걸이다. 특검팀은 이 회장으로부터 해당 목걸이 진품 실물을 확보했다.특검팀은 또 2022년 4월쯤 이 회장이 김 여사에게 3000만원대 브로치와 2000만원대 귀걸이를 추가로 전달했다는 내용의 자수서 내용도 확보한 것으로 알려졌다.김 여사가 순방 당시 착용했던 목걸이와 브로치, 귀걸이 등 명품 3종 세트를 모두 이 회장으로부터 제공받은 것으로 특검팀은 의심하고 있다.특검팀은 해당 명품들이 김 여사가 순방 당시 착용한 것으로 알려진 반클리프 목걸이, 티파니 브로치, 그라프 귀걸이와 동일한 상품인지 확인할 예정이다.김 여사가 실제 착용한 반클리프 ‘스노우 플레이크 펜던트 목걸이’(당시 6200만원대)의 경우 임의제출 형식으로 실물을 확보했다. 브로치는 티파니 ‘아이벡스 클립 브로치’(당시 2600만원대), 귀걸이는 그라프 ‘뉴던다이아몬드 미니 스터드 이어링’(2200만원대)으로 알려졌다.특검팀은 12일 김팔수 서희건설 대표이사를 참고인 신분으로 불러 상납 명품 구매 과정과 경위 등을 추궁했다. 앞서 이 회장은 자수서에서 “반클리프 목걸이는 비서실장 최모(50)씨가 백화점에서 상품권으로 구매했다”고 밝혔다.김 여사는 이 회장이 건넨 3종의 명품 가운데 목걸이와 브로치를 2023년 말~2024년 초에 돌려준 것으로 특검은 보고 있다. 당시 최재영 목사 디올백 수수 의혹(2023년 11월)이 불거진 시점이다. 이에 김 여사가 명품 수수 증거 인멸에 나섰다는 게 특검팀의 의심이다.이 회장은 자수서에서 “사위가 윤석열 정부에서 일할 기회가 있는지 알아봐 달라”는 취지의 인사청탁을 했다고 인정한 것으로도 전해졌다.지난 11일 서희건설 본사 등을 압수수색한 특검은 이 회장의 자수서 등을 바탕으로 김 여사의 각종 고가 금품 수수 의혹과 인사 특혜 관련 조사를 이어가고 있다.