김건희 “화무십일홍”에 中 “한국 영부인이 중국 고전시를 읊었다”

헌정사상 첫 전직 대통령 부부 동시 구속

“화무십일홍” 언급 중국서도 화제

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 구속돼 헌정 사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 가운데, 김 여사가 구속영장 실질심사에서 “화무십일홍(花無十日紅)”이라는 진술을 한 것이 중국에서도 화제가 되고 있다.13일 중국 최대 포털사이트 ‘바이두’에는 “김건희가 법원에서 심사를 받으며 중국 고전 시의 한 구절을 읊었다”는 키워드가 인기 검색어 순위 상위권에 올랐다.‘열흘이나 붉은 꽃은 없다’는 뜻의 화무십일홍은 중국 남송시대 시인인 양만리(楊萬里·1127~1206)의 시 ‘납전월계(臘前月季)’의 한 구절이다.해당 구절은 ‘사계절 내내 꽃을 피우는 붉은 장미’로 불리는 월계화의 아름다움을 표현한 대목으로, “열흘이나 붉은 꽃이 없다고 하지만 이 꽃(월계화)는 봄바람이 불지 않는 날이 없구나”라는 내용이다.이후 ‘화무십일홍’이라는 구절이 젊음이나 권력 등은 한때에 불과하다는 의미로 확장돼 쓰이기 시작됐다. 한국이나 일본에서는 “십년을 넘어가는 권력은 없다”는 뜻의 ‘권불십년(權不十年)’과 연결돼 주로 쓰이고 있다.홍성신문과 중화망 등 중국 언론들은 일제히 “김 여사가 구속되기 전 중국 고전 시의 구절인 ‘화무십일홍’을 언급했다”며 관련 소식을 자세히 전했다. 홍성신문은 “김 여사는 지난 4월 남편인 윤석열 전 대통령이 파면된 뒤 영부인으로서의 지위와 권력을 잃었다”면서 “한국 언론은 ‘권력은 한때일 뿐’이라고 말한다”고 전했다.앞서 조선일보에 따르면 김 여사는 전날 서울중앙지법에서 열린 구속영장 실질심사에서 ‘화무십일홍’을 언급하며 “가지고 있던 꽃은 다 떨어졌다”고 진술한 것으로 알려졌다.김 여사는 지난 6일 특검팀에 피의자 신분으로 출석하며 “저같이 아무것도 아닌 사람이 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”고 밝힌 바 있다. ‘아무것도 아닌 사람’이라는 표현과 더불어 ‘화무십일홍’이라는 구절이 김 여사에게 어떠한 권력도 없으며 애초부터 실질적인 권한도 갖고 있지 않았다는 의미라고 조선일보는 전했다.한편 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 13일 “증거 인멸 우려가 있다”며 김 여사에 대한 구속영장을 발부했다.김 여사는 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 전 의원 공천 개입(정치자금법 위반), 건진법사 통일교 이권 청탁(특가법상 알선수재) 등 혐의를 받고 있다.김 여사는 서울 구로구 서울남부구치소의 여성 수용자 독방에 수용됐다. 특검팀은 14일 오전 10시 김 여사를 소환해 조사한다.