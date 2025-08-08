尹측 “의자째 들렸다가 떨어져 부상”… 특검 “적법한 영장 집행”

물리력 동원에도 尹 체포 무산

이미지 확대 윤석열 전 대통령 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 전 대통령

이미지 확대 우원식 국회의장(가운데)이 7일 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초구 서울고등검찰청 앞에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 우 의장은 “국회의장으로서 특검에 직접 출석해 계엄의 진상을 밝히는 것은 당연한 책무”라며 조사에 협조하겠다고 밝혔다.

오장환 기자 닫기 이미지 확대 보기 우원식 국회의장(가운데)이 7일 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초구 서울고등검찰청 앞에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 우 의장은 “국회의장으로서 특검에 직접 출석해 계엄의 진상을 밝히는 것은 당연한 책무”라며 조사에 협조하겠다고 밝혔다.

오장환 기자

2025-08-08 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

윤석열 전 대통령에 대한 2차 영장 집행 시도를 두고 김건희 특검과 윤 전 대통령의 변호인이 “적법한 집행”과 “가혹행위”라고 맞서며 또다시 신경전을 벌였다. 2차 체포영장 집행에 실패한 특검팀은 당분간 추가 영장 집행 또는 영장 연장 등 없이 수사를 이어 갈 것으로 보인다.오정희 특검보는 7일 정례 브리핑에서 “오전 8시 25분쯤 서울구치소에 체포영장 집행을 지휘했으며, 물리력도 행사했으나 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 9시 40분쯤 집행을 중단했다”고 밝혔다.오 특검보는 집행 과정에 대해 “피의자가 완강하게 거부했고, 부상 등이 우려된다는 현장의 보고를 받고 집행을 중단했다”고 설명했다. 이어 “특검보는 가지 않고 검사, 수사관이 현장에 참여했다. 물리력 행사에는 CRPT(기동순찰팀) 요원을 포함한 교도관 10여명이 체포영장을 집행했고 체포에 필요한 최소한의 물리력을 사용했다”고 덧붙였다.윤 전 대통령의 법률대리인단은 특검이 무리하게 인치하려 했다고 반발했다. 윤 전 대통령 측 배보윤·송진호 변호사는 이날 서울고등검찰청 앞에서 기자회견을 열고 “윤 전 대통령이 진술을 거부하겠다고 통보했음에도 물리적 강제력을 행사해 강제 인치하겠다는 것 자체가 진술을 강요하는 것”이라며 “형사적으로 강요죄이고 가혹행위”라고 주장했다.법률대리인단에 따르면 윤 전 대통령은 특검이 서울구치소에 도착했을 당시 ‘옷을 입고 나오면 변호사를 불러 주겠다’는 구치소 측의 요구에 따라 출정과장 방에서 변호인을 만나고 있었다. 특검팀은 변호인이 있을 수 없는 곳이라며 나가 달라고 요구했으나, 변호인은 거부했다. 이후 CRPT 요원들이 윤 전 대통령의 양팔과 다리를 붙잡고 들어 차량에 탑승시키려 했고, 앉아 있는 의자째로 옮기려다 윤 전 대통령이 바닥에 떨어지기도 했다. 이들은 윤 전 대통령이 그 과정에서 “팔이 빠질 것 같다. 제발 놔 달라”고 부탁하기도 했다고 전했다.오 특검보는 영장 집행의 적법성을 재차 강조했다. 그는 “법원이 피의자 수감 상황까지 고려해서 적법하게 발부한 영장을 적법하게 집행했다. 부적절하거나 불필요한 논란이 있는 것은 타당하지 않다”고 반박했다. 다만 오 특검보는 추후 영장 집행 가능성과 기간 연장 신청 등에 대한 질문에는 “말씀드리기 어렵다”며 답을 피했다.지난 1일에 이어 이날도 체포영장 집행에 대해 윤 전 대통령이 완강하게 거부하는 것을 두고 법조계에서는 ‘출석의 실익이 없기 때문’이라는 분석이 나온다. 윤 전 대통령 측은 그간 특검의 출석 요구 등에 응했으나, 재구속된 이상 협조할 필요가 없다고 판단한 것으로 보인다.한편 우원식 국회의장은 내란 특검에 참고인으로 출석해 비상계엄의 해제를 위해 의장으로서 수행한 역할과 당시 국회 상황에 대해 설명했다.