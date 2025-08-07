특검 “김건희씨 구속영장 청구”…첫 소환조사 하루만에

이미지 확대
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 민중기 김건희 특별검사팀 사무실에 자본시장법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.8.6 오장환 기자
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다.
특검팀은 이날 언론 공지를 통해 “오후 1시 21분쯤 김건희씨에 대한 구속영장을 청구했다”고 밝혔다.
김 여사에 대한 구속영장 청구는 지난달 2일 특검팀이 현판식을 열고 수사를 정식 개시한 지 36일 만이다.
특검팀은 전날 김 여사를 처음 소환조사한 뒤 하루 만에 전격 구속영장을 청구했다.
전날 소환조사에서 특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반 혐의), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법·공직선거법 위반 및 뇌물수수 혐의), 건진법사 청탁 의혹(알선수재) 등을 조사한 것으로 파악됐다.
또 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석을 위해 스페인을 방문했을 당시 착용한 고가 목걸이를 재산신고 내역에서 누락한 혐의에 대해서도 캐물은 것으로 전해졌다.
김 여사는 혐의를 대체로 부인한 것으로 알려졌다.
특검팀은 우선 이들 혐의를 구속영장 청구서에 명시했을 것으로 보인다.
양평고속도로 노선 변경 압력 의혹, 양평공흥지구 개발 특혜 의혹 등 다른 수사대상 사건은 향후 추가 소환조사를 통해 들여다볼 것으로 전망된다.
