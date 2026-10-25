외국인 대상 건강보험 ‘1조원’ 흑자인데 중국인만 다시 적자로…적자 규모가

세줄 요약 2025년 외국인 건강보험 재정수지는 보험료 2조5370억원, 급여비 1조5243억원으로 1조128억원 흑자를 기록했다. 그러나 중국인 가입자는 보험료보다 급여비가 더 많아 409억원 적자로 전환됐다. 정부는 누수 방지와 제도 보완을 이어가고 있다. 외국인 건보 재정수지 1조원대 흑자 기록

중국인 가입자만 409억원 적자로 전환

정부, 가입요건 강화·본인확인 의무화

이미지 확대 서울 영등포구 국민건강보험공단 영등포남부지사. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 국민건강보험공단 영등포남부지사. 연합뉴스

이미지 확대 외국인 건강보험 국적별 부과 대비 급여비 현황. 건강보험공단·전진숙 의원실 닫기 이미지 확대 보기 외국인 건강보험 국적별 부과 대비 급여비 현황. 건강보험공단·전진숙 의원실

이미지 확대 외국인 건강보험 국적별 부과 대비 급여비 현황. 건강보험공단·전진숙 의원실 닫기 이미지 확대 보기 외국인 건강보험 국적별 부과 대비 급여비 현황. 건강보험공단·전진숙 의원실

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우리나라에서 외국인 건강보험 재정수지 흑자 규모가 처음으로 1조원을 넘어선 가운데 중국인 대상 건강보험 재정만 적자로 돌아섰다. 2024년 흑자로 돌아선 지 1년 만의 적자 전환이다.25일 건강보험공단이 국회 보건복지위원회 전진숙 의원실에 제출한 ‘외국인 건강보험 국적별 부과 대비 급여비 현황’에 따르면 2025년 외국인 전체 건강보험 재정수지는 1조 128억원 흑자를 기록했다. 외국인이 낸 보험료가 2조 5370억원이었고, 공단이 병의원 진료비 등으로 부담한 급여비가 1조 5243억원이었다.이로써 외국인 건강보험 재정은 2017년 이후 연속 흑자 기조를 이어갔다.그러나 국적별로 가장 큰 비중을 차지하는 중국 국적 가입자의 건강보험 재정수지는 409억원 적자를 기록했다. 2025년 중국인이 낸 보험료는 9564억원이었으나 건강보험공단이 지출한 급여비는 9973억원으로 공단이 받은 보험료보다 지출한 급여비가 더 많았다.중국인 건보 재정수지는 2017년 -1108억원, 2018년 -1509억원, 2019년 -987억원, 2021년 -109억원, 2022년 -229억원, 2023년 -27억원으로 적자를 이어오다 2024년 55억원 흑자를 기록했으나 2025년 들어 1년 만에 다시 적자로 돌아선 것이다.그 밖에 국적별 재정수지를 보면 베트남이 1601억원으로 두 번째로 많은 규모에 가장 큰 흑자를 냈다. 이어 네팔 1262억원, 인도네시아 918억원, 캄보디아 856억원, 미얀마 840억원, 미국 819억원, 필리핀 559억원, 우즈베키스탄 481억원, 러시아 131억원 순으로 상위 10개국 대부분이 흑자를 나타냈다.정부는 외국인 건강보험 재정 누수를 막기 위해 여러 제도를 보완해 왔다.2019년 7월에는 국내 6개월 이상 체류 외국인의 건강보험 가입을 의무화했고, 2024년 4월부터는 외국인 및 재외국민이 국내에 6개월 이상 거주해야 직장가입자의 피부양자로 등록할 수 있도록 요건을 강화했다. 같은 해 5월부터는 병의원 본인 확인 절차가 의무화됐다.정치권 일각에서는 상대 국가가 한국 국민에게 제공하는 건강보험 혜택 수준에 맞춰 외국인 혜택을 차등 적용해야 한다는 상호주의 도입을 주장한다.그러나 정부는 외교 마찰 우려와 통상 규범, 특정 국적자에 대한 차별 문제 등을 이유로 신중하게 접근해야 한다는 입장이다.