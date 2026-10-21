‘모두를 위한 AI 의료’시대를 열다…‘AI 헬스케어 서울선언문’ 발표

WHO·보건복지부 최초 공동 선언…글로벌 의료 AI 가이드라인 제시

디지털 격차 해소와 공중보건 안보를 향한 국제적 연대 출발점 평가

이미지 확대 정은경 보건복지부장관(왼쪽)과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장(오른쪽)이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋 서울선언문 관련 발표를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정은경 보건복지부장관(왼쪽)과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장(오른쪽)이 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 세계 바이오 서밋 서울선언문 관련 발표를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 보건복지부와 WHO가 서울에서 AI 헬스케어 서울선언문을 발표했다. 선언문은 AI를 질병 예방과 진단, 치료, 신약 개발에 활용하되 인간 안전과 존엄을 최우선에 두고, 최종 판단과 책임은 의료진에게 남겨두는 원칙을 담았다. 서울서 AI 헬스케어 서울선언문 공동 발표

인간 중심 원칙과 보건 형평성 강조

의료진 최종 책임, 글로벌 협력 제시

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보건복지부 정은경 장관과 세계보건기구(WHO) 테드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장이 21일 오전 서울코엑스 마곡에서 공동 주최하는 ‘2026 세계 바이오 서밋(World Bio Summit)’ 개회식에서 ‘AI 헬스케어 서울선언문’을 발표했다. 한국이 주도한 ‘인간 중심의 AI 비전’을 바탕으로 세계 보건의료 현장에 명확한 가이드라인을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 이는 WHO와 단일 회원국이 보건의료 분야 AI 활용에 관한 국제적 합의를 공동으로 끌어낸 최초의 선언이다.선언문에서는 AI가 질병 예방, 진단, 치료는 물론 신약·백신·의료기기 개발과 필수의료 서비스 제공에 이르기까지 의료 전반의 패러다임을 바꿀 혁신적 잠재력을 지니고 있음을 명확히 확인했다. 나아가 이러한 혁신의 혜택이 특정 국가나 계층에 독점되지 않고, 지리적 격차와 불평등을 해소해 모든 인류가 공평하게 누릴 수 있어야 한다는 점을 깊이 있게 강조했다.서울선언문은 단순히 기술 발전을 도모하는 것에 그치지 않고 ‘AI 기본의료(AI for All in Healthcare)’를 실현하겠다는 국제사회의 강력한 의지를 담고 있다.서울선언문의 핵심 실천 방안은 세 가지로 요약된다.첫째, AI 헬스케어 투자는 언제나 인간의 안전과 존엄성 확보에 둔다. 상업성이 높은 분야에만 자본과 기술이 집중되는 왜곡을 막기 위해 희귀·난치성 질환이나 필수의료 등 기존의 미충족 의료수요를 해결하는 R＆D 및 인프라 투자를 대폭 확대할 것을 천명했다.둘째, 책임성의 명확화와 인간에 의한 최종 감독권 고수다. AI는 의료진의 판단을 돕는 뛰어난 지원체계일 뿐, 자율적인 진단·치료 주체가 될 수 없다. 선언문은 모든 최종 의료적 판단과 윤리적·법적 책임은 인간(의료진)에게 귀속됨을 단호히 확인했다. 이는 AI 진단 알고리즘의 보완적 위치를 명확히 하여 의료 윤리와 환자 안전의 최후 보루를 세운 조치다.셋째, 포용적 글로벌 협력과 보건 안보 안전망 구축이다. AI 알고리즘을 활용해 신종 감염병 등 공중보건 위기를 조기에 탐지·예측하고, 점차 고도화되는 ‘사이버생물안보’위협에 대응할 국제 공동의 방어 체계를 구축하기로 합의했다.정 장관은 “‘AI 헬스케어 서울선언문’은 인간의 생명과 존엄을 최우선에 두고 AI 기본 의료를 실현하고, 국제 사회와 연대하겠다는 역사적 약속”이라며 “책임 있는 AI 혁신을 주도해 기술 발전의 혜택을 함께 향유하도록 앞장서겠다”고 밝혔다.전문가들은 ‘AI 헬스케어 서울선언문’이 단순한 정책적 문구를 넘어, 세계 헬스케어 시장과 사회적 지형에 중대한 담론적·실천적 전환을 가져다줄것으로 전망한다.그 동안 의료 AI 논의가 “AI가 얼마나 정확하게 질병을 검출하는가” 또는 “어느 기업의 모델이 뛰어난가”라는 기술적 성과에 집중되어 있었다면, 서울선언문은 “그 기술이 인류의 안전과 존엄성에 부합하는가”로 질문의 축을 바꿨다. 이는 효율성만을 추구하다 자칫 빠질 수 있는 ‘기술 만능주의’의 위험성을 경계하고, 기술이 인간을 지배하는 것이 아닌 인간을 보조하는 본연의 위치를 확립했다는 평가를 받고 있다.‘AI 기본의료(AI for All)’는 보건 형평성의 구현과 함께 ‘의료 민주화’를 앞당길 것으로 보인다. 현재 세계 보건계의 가장 큰 불안 요소는 AI 기술이 또 다른 양극화를 낳아 ‘고품질 AI 의료는 부유층과 선진국만 누리는 특권’이 되는 현상이다. 선언문은 의료 서비스의 자원과 지리적 격차를 줄이고, 모든 사람이 AI 혁신의 혜택을 다 함께 누려야 한다는 원칙을 세웠다. 이는 AI를 고급 특수의료가 아닌, 모든 보건 체계의 기초가 되는 ‘AI 기본의료’ 인프라로 정의함으로써 의료 복지의 개념을 한 단계 확장시켰다.이번 선언문은 학술적 담론이나 기술적 시연에 머물던 AI를 실제 환자의 생명을 살리고, 병원 경영 및 전달 체계를 혁신하는 실질적 도구로 정착시키겠다는 선언이다. 국제적인 표준화와 데이터 거버넌스 가이드라인을 제시함으로써, 각국 의료 현장에서 AI가 안전하고 원활하게 이식될 수 있는 제도적 발판을 마련했다.제49차 세계병원대회(WHC)와 2026 세계바이오서밋이 개최된 현장에서 발표된 이번 서울선언문은 대한민국이 글로벌 보건의료의 규범 수립자(Rule Maker)로 우뚝 섰음을 입증한 사건이다. 한국이 제시한 ‘인간 중심 AI 비전’에 WHO와 전 세계가 동참했다는 사실은 한국의 뛰어난 IT··바이오 인프라와 보건의료 역량이 국제사회의 공감대를 끌어내는 원동력이 되었음을 보여준다. “누구도 소외되지 않는 AI 기본의료를 확산시키는 데 앞장서겠다”는 한국 정부의 다짐처럼, 이제 남은 과제는 선언문에 담긴 숭고한 정신을 실질적인 정책과 구체적인 국제 협력 프로그램으로 실현해 나가는 것이다.기술은 인류의 삶을 이롭게 할 때 비로소 그 존재 이유를 가진다. 서울에서 시작된 이 도덕적·기술적 약속이 세계 곳곳의 의료 소외 지역과 병원 현장에 닿아 모든 환자가 차별 없이 안전하고 따뜻한 AI 의료의 혜택을 누릴 수 있는 ‘새로운 의료 문명의 시대’가 열리기를 기대한다.