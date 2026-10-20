아산시 “신혼부부 집 걱정 덜어드립니다”

세줄 요약 아산시가 신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업으로 6년간 1319가구에 약 15억원을 지원했다. 올해는 247가구가 선정됐고, 유자녀 가구 지원 확대와 재신청 허용으로 결혼 초기 주거 부담을 낮추고 정착을 뒷받침했다. 신혼부부 대출이자 지원으로 주거 부담 완화

6년간 1319가구 혜택, 누적 15억원 지원

유자녀 가구 확대와 재신청 허용으로 정착 지원

이미지 확대 충남 아산시 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 현황. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 아산시 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 현황. 시 제공

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충남 아산시가 신혼부부의 집 걱정을 덜어주고 지역 정착을 돕기 위한 주택자금 대출이자 지원사업이 호응을 얻고 있다.20일 시에 따르면 주택자금 대출이자 지원을 통해 사업 첫해인 2021년 101가구(8861만원)를 시작으로 올해 247가구까지 6년간 총 1319가구가 혜택을 받았다. 누적 지원액만 약 15억원에 이른다.지원 대상은 혼인신고일로부터 5년 이내이고 기준 중위소득 180% 이하인 신혼부부다.올해는 3월과 7월 두 차례 공고에 267가구가 신청했고, 소득·주택·혼인 기간 등 자격 심사를 거쳐 247가구가 선정됐다. 지원 규모는 약 3억 5640만원으로, 가구당 평균 약 144만원이다.시는 자녀 유무와 관계없이 최대 100만원 지원에서 2025년부터 결혼 초기 주거 부담을 덜어주기 위해 만 6세 이하 자녀를 키우는 유자녀 가구에 최대 200만원까지 받을 수 있도록 했다.올해 선정된 247가구 가운데 유자녀 가구는 152가구(61.5%)다. 이 중 자녀가 둘 이상인 가구는 20가구다.혼인 기간 5년 이내라면 해마다 신청할 수 있어, 요건을 갖춘 가구는 최대 5년까지 지원받을 수 있다.올해 선정 가구 중 144가구(58.3%)는 이전에도 지원받은 재신청 가구다.오세현 시장은 “신혼부부가 집 걱정을 덜고 아산에 정착해 아이를 낳고 키울 수 있도록 현장 목소리를 반영해 수혜 체감도를 한층 높여가겠다”고 말했다.