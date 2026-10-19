천안시, 공원·하천에 ‘4족 보행 순찰 로봇’ 도입

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

천안시, 공원·하천에 ‘4족 보행 순찰 로봇’ 도입

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-10-19 13:54
수정 2026-10-19 13:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 천안시, 4족 보행 순찰 로봇 도입 발표
  • 천안천·천호지·삼거리공원 안전 검증 추진
  • 피지컬 AI로 위기 감지·대피 안내 지원
이미지 확대
천안시에서 도입 예정인 ‘4족 보행 로봇’ 공원 순찰 이미지. 시 제공
천안시에서 도입 예정인 ‘4족 보행 로봇’ 공원 순찰 이미지. 시 제공


충남 천안시는 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘4족 보행 순찰 로봇’을 도입한다고 19일 밝혔다.

이번 로봇 도입은 과학기술정보통신부의 ‘온디바이스 AI 서비스 실증·확산사업’의 일환으로 추진된다.

4족 보행 로봇은 천안천과 천호지, 삼거리공원에서 안전 서비스를 검증한다. ‘피지컬 AI’ 기술을 활용해 하천 범람, 범죄 등 위기 상황 발생 시 대피를 안내하거나 현장의 상황 정보를 관제시스템에 전달해 초기 대응을 지원한다.

시는 하천변의 위험 징후와 공원 내 응급 상황 등을 파악하는 로봇의 기능과 관제시스템의 연계 효과를 확인할 예정이다.

시 관계자는 “피지컬 AI를 비롯한 다양한 AI 기술을 실제 도시 공간에서 시험하고 검증하는 실증 거점으로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로