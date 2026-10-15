“국가유공자 예우”, 농협 전용 금융 창구 마련

세줄 요약 충남도와 농협이 국가유공자 예우 강화를 위해 도내 508개 농협 영업점에 전용 금융창구를 개설했다. 국가유공자는 농협은행 60곳과 지역농협 448곳에서 대기 없이 금융서비스를 받을 수 있다. 도는 보훈 예우를 체감할 수 있도록 지원을 확대하겠다고 밝혔다. 충남 508개 농협에 국가유공자 전용창구 개설

대기 없는 금융서비스 제공으로 이용 편의 강화

도와 농협, 보훈 예우 확대 의지 표명

이미지 확대 충남 부여군 규암농협에서 ‘국가유공자 전용창구 개설’ 기념행사가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 부여군 규암농협에서 ‘국가유공자 전용창구 개설’ 기념행사가 열리고 있다. 도 제공

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충남 508개 농협에 충효예 실천을 위한 ‘국가유공자 전용 금융창구’가 개설돼 운영을 시작했다.도는 15일 부여군 규암농협에서 박수현 지사를 비롯해 이용우 부여군수, 오주현 농협은행 충남본부장, 보훈단체 관계자 등이 참석한 가운데 ‘국가유공자 전용창구 개설 기념행사’를 개최했다.이번 전용 창구 개설로 국가유공자는 충남 지역 508개 농협 영업점(농협은행 60개소, 지역농협 448개소)을 방문하면 대기 없이 금융 서비스를 이용할 수 있다.박수현 지사는 “국가를 위해 헌신한 국가유공자에 대한 예우를 실천하는 뜻깊은 창구를 개설한 농협에 감사하다”며 “도내 국가유공자들이 체감할 수 있는 보훈 예우 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.오주현 농협은행 충남본부장은 “도의 국가유공자 ‘최고 예우’ 정책 방향에 발맞춰 전용 창구를 개설했다”며 “국가유공자에 대한 금융 편의를 높이고 지역사회와 상생하는 금융 서비스를 확대하겠다”고 말했다.