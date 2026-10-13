파크골프 인기…천안·아산·서산 등 지자체 확장 경쟁

세줄 요약 파크골프 이용자가 늘자 충남 서산·아산·천안이 앞다퉈 구장 신설과 확장에 나섰다. 서산시는 166억원을 들여 4곳을 조성하고, 아산시는 2028년까지 4개소를 늘릴 계획이다. 천안시는 김시민 파크골프장을 준공해 운영을 시작했다. 충남 지자체, 파크골프장 신설·확장 경쟁

서산 4곳 166억원, 아산 4개소 증설 계획

천안 김시민 구장 준공, 도립구장도 추진

이미지 확대 충남 서산시 양대동 파크골프장 확장 사업 조감도. 서산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 서산시 양대동 파크골프장 확장 사업 조감도. 서산시 제공

이미지 확대 충남 천안시 김시민 파크골프장 개장식이 열리고 있다. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 김시민 파크골프장 개장식이 열리고 있다. 천안시 제공

이미지 확대 충남도립파크골프장 조성계획안. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남도립파크골프장 조성계획안. 서울신문DB

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파크골프 이용자가 늘면서 충남 지방자치단체마다 앞다퉈 파크골프장을 새로 짓거나 규모를 키우고 있다.13일 서산시에 따르면 양대동과 지곡, 대산, 해미 등 4개 지역에 18홀 규모의 파크골프장 신설과 확장을 추진한다. 총사업비만 166억원이다.18홀로 확장하는 양대동 구장은 이달 중 완공을 눈앞에 두고 있다. 53억원이 투입되는 지곡면 대요리 구장은 토지 보상 절차를 거쳐 내년 하반기 개장을 목표로 한다.대산읍 대로리 구장은 행정 절차를 거쳐 내년 4월 착공 예정이며 해미면 휴암리 구장은 문화유산 조사를 거쳐 2030년 준공 예정이다.아산시도 파크골프 수요 대응을 위해 2028년까지 총 156억원을 투입해 파크골프장 4개소를 늘릴 계획이다.아산에는 이순신파크골프장(36홀), 곡교천파크골프장(18홀), 둔포파크골프장(9홀), 도고파크골프장(18홀) 등 4개소에 81홀 규모의 파크골프장이 운영 중이다.천안시는 동남구 성남면 일원에 ‘천안 김시민 파크골프장’을 준공하고 13일부터 운영을 시작했다. 19억 7000만원을 투입한 김시민 파크골프장은 3만 268㎡ 부지에 18홀(66파·총연장 1310m) 규모다. 이용자 증가를 대비해 클럽하우스와 70면의 주차장 등 각종 편의시설도 갖췄다.이번 개장으로 천안시는 기존 유관순·풍서천·풍세·한들 파크골프장과 함께 총 5개 공공 파크골프장을 운영한다.전국 최고 수준의 명품 파크골프장으로 조성될 충남도립파크골프장은 오는 2027년 6월 첫 라운딩에 들어갈 예정이다.충남도립파크골프장은 청양군 남양면 일원 21만 5141㎡ 부지에 290억원을 투입해 조성된다. 108홀 규모 파크골프장과 사무실, 클럽하우스, 교육센터 등을 갖춘 대규모 시설로 꾸며질 예정이다.천안시 관계자는 “중·노년층 여가·생활체육 수요 대응을 위해 파크골프장 확충이 필요하다”며 “여기에 전국 규모 대회를 통해 숙박·외식·관광 등으로 지역 경제 활성화도 기대하고 있다”고 말했다.