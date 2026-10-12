‘2026 핑크런’ 성료…5000여 명 참가, 참가비 전액 기부

세줄 요약 유방암 조기 발견과 건강 인식 확산을 위한 2026 핑크런이 5000여 명과 함께 성료했다. 참가비 2억1240만 원은 전액 한국유방건강재단에 기부돼 저소득층 환우 지원과 예방 교육 사업에 쓰인다. 올해 행사에는 18개 기업·기관이 후원했고, 참가자 전원에게 기념 티셔츠도 제공됐다. 5000여 명 참여한 2026 핑크런 성료

참가비 2억1240만 원 전액 기부 결정

유방암 환우 지원·예방 교육에 사용

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유방암 조기 발견과 유방 건강에 대한 인식 확산을 위한 ‘2026 핑크런’이 5000여 명의 참가자와 함께 마무리됐다.이번 행사는 한국유방건강재단, 한국유방암학회, 대한암협회, 서울시여성가족재단이 공동 주최했다. 참가비는 총 2억 1240만 원으로 집계됐으며, 전액 한국유방건강재단에 기부된다. 기부금은 저소득층 유방암 환우 지원과 유방암 예방 교육 사업 등에 사용될 예정이다.핑크런은 유방 건강 정보를 알리고 자가검진과 정기검진의 중요성을 확산하기 위해 2001년 시작됐다. 올해로 26회째를 맞았으며, 유방암 환우와 일반 시민이 함께 참여해 건강의 의미를 나누는 모금 캠페인으로 이어지고 있다.올해 행사에는 우포스, HK이노엔, 그린푸드메이커(한포유), 린데코리아, 마스토체크, 메디쏠라, 베베쿡, 샘표, 성주재단, 우먼타임스, 이브네, 종근당건강, 칠갑농산, 쿤달, 타올쿤, 티젠, 파인투데이코리아(치노), 쿨박사 등 18개 기업·기관이 후원과 협력에 참여했다. 현장에서는 참가자를 위한 다양한 프로그램도 운영됐다.특히 참가자 전원에게 제공된 기념 티셔츠는 우포스의 참여로 마련돼 캠페인의 의미를 함께 알렸다.노동영 이사장은 “올해도 변함없이 2026 핑크런에 동참해 주신 5000여명의 참가자와 적극적인 후원을 아낌없이 지원해 주신 기업들에 깊이 감사드린다. 앞으로도 모든 여성이 유방암으로부터 자유롭고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 유방 건강 인식 개선과 환우 지원 사업에 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.한편 한국유방건강재단은 유방암 환우의 치료비와 정서적 지원을 비롯해 유방암 예방 및 조기 발견을 위한 교육·캠페인, 연구 활동 등을 진행하고 있다. 주요 사업으로는 핑크리본캠페인 ‘핑크런’을 비롯해 수술치료비 지원, 핑크투어, 유방건강교육, 커뮤니티 지원 사업 등이 있으며 자세한 내용은 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.