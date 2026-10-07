생계·의료 지원 못 받은 공적 보호 외국인 아동 40%↑…초록우산 “지원 차별 없어야”

세줄 요약
- 시설보호 외국인 아동 39명 중 17명 생계비 공백
- 24명 의료비 지원 이력 없어 기초보호 취약
- 지역별 지원 편차 커 국가 책임 강화 요구
- 시설 입소 후 기초 지원에서 소외, 지역별 편차도…“국가가 보호한 아동, 지원 편차 없게”
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초록우산 BI (사진=초록우산 제공)
전국 아동복지시설에서 보호 중인 외국인 아동 10명 중 4명 이상이 생계비나 의료비 같은 기초적인 공적 지원 없이 지내고 있는 것으로 나타났다.
초록우산이 전진숙 국회의원실을 통해 보건복지부에서 받아 확인한 ‘전국 시설보호 외국인 아동 현황 및 지원실태’ 자료에 따르면 2026년 6월 30일 기준 전국 아동복지시설에서 보호 중인 외국인 아동은 39명이다. 이 가운데 17명(43.6%)은 별도의 생계비 지원을 받지 못하고 있었다.
보건복지부는 ‘2026년 아동분야 사업안내’를 통해 외국 국적 시설보호 아동의 생계비에 대한 지방비 지원을 안내하고 있다. 그러나 실제로는 이 아동 10명 중 4명 이상이 기초 지원을 받지 못하고 있는 셈이다. 시설보호 외국인 아동이 거주하는 10개 시·도 중에서는 지원받은 아동이 한 명도 없는 곳이 5곳에 이르렀다.
의료비 지원 공백은 더 컸다. 전체 시설보호 외국인 아동 가운데 24명(61.5%)은 지자체 지원 이력이 확인되지 않았다. 전국에 공통 적용되는 기준이 없는 가운데 서울시는 별도 사업비를 편성해 이 아동들에 대한 의료비 지원을 정기적으로 하고 있었다. 반면 다른 지자체는 건강보험 자격이나 거주 지역 등에 따라 지원 여부가 갈리는 것으로 분석됐다.
가정 사정으로 시설에서 보호 중인 외국인 아동 A(16)는 별도의 공적 생계비 지원을 받지 못해 의류비·생활비·활동비 등 일상에 필요한 기초 비용을 거주 시설의 재원과 후원금으로 충당하고 있는 것으로 나타났다. 또 다른 아동 B(15)는 의료비 지원이 충분하지 않은 상황에서 향후 발생할 수 있는 고액의 치료비 부담을 보호시설이 걱정하고 있는 것으로 전해졌다.
초록우산은 시설보호 중인 외국인 아동의 경우 적용 요건 등으로 인해 시설 입소 후 기초생활보장과 의료급여 등 내국인 아동과 동일한 공적 지원 체계로의 연결이 어려우며, 지역별 편차도 있다는 점을 지적하면서 국가 차원의 책임 강화 등 개선을 촉구했다.
박승진 서울시의원, ‘중랑구 가을 축제 릴레이 개최 환영… “봄 장미축제 이을 명품 가을 축제 싹 틔워”
서울시의회 박승진 의원(더불어민주당·중랑3)이 지난 3일과 4일 이틀 동안 중랑구 일대에서 펼쳐진 가을 축제 릴레이를 반기며, 지역사회가 명실상부한 사계절 문화도시로 탈바꿈하고 있다는 뜻을 밝혔다. 그간 중랑구는 대표 봄 행사로 꼽히는 ‘서울장미축제’에 비해 가을에 즐길 만한 콘텐츠가 적다는 아쉬움이 제기되어 왔다. 이에 박 의원은 중랑천 변을 활용한 가을철 문화예술 예산을 꾸준히 챙기고 축제 기반을 다지는 데 주력해 왔으며, 이 같은 다방면의 노력이 이번 주말 연속 축제라는 결실을 보게 됐다. 우선 3일 토요일 저녁 7시에는 중랑구 장미공원 야외무대에서 제15회 그랜드오페라축제 ‘장미공원’의 막이 올랐다. 서울시 민간축제 지원 대상으로 지정된 이번 무대는 600석에 달하는 야외 객석을 마련해 관람객들에게 전석 무료로 선착순 제공됐다. 이어 10월 4일 일요일 오후 5시에는 중화 체육공원에서 ‘제1회 서울 희희낙락 페스티벌’이 개최됐다. 중랑문화원에서 주최, 주관하고 서울시가 함께하는 이 축제는 온 가족이 함께 즐기는 가을 음악회를 주제로 시민들에게 다가갔다. 트로트 황태자로 불리는 가수 박현빈과 감성 발라더 가수 유미의 축하공연, 시니어모델 워킹쇼, 타
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초록우산 관계자는 “시설보호 외국인 아동은 이미 국가 차원에서 보호 필요성이 인정되어 보호되고 있는 아이들“이라며 ”공적인 보호 안에 들어온 이 아이들에 대한 생계 및 의료 지원이 다른 아이들과 차별적으로 이뤄지지 않도록 보장 체계를 개선해야 한다“고 말했다.
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