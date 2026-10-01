JW생활건강, 바르는 흉터 케어 ‘닥터클라로 메디스카겔’ 출시

실리콘, D-판테놀 성분으로 흉터 보호·아문 상처 관리

끈적거림 없이 빠른 건조로 흉터 관리 불편함 최소화

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세줄 요약 JW생활건강이 흉터 관리 신제품 ‘닥터클라로 메디스카겔’을 출시했다. 화상, 수술, 외상으로 생긴 비후성·켈로이드 흉터를 관리하는 2등급 겔 타입 의료기기다. 실리콘과 D-판테놀을 담아 상처 보호와 보습을 돕고, 빠르게 건조돼 메이크업 전에도 쓰기 좋다. JW생활건강, 흉터 관리 신제품 출시

화상·수술·외상 흉터용 겔 타입 의료기기

실리콘·D-판테놀 함유, 메이크업 전 사용

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JW중외제약의 생활건강 전문 계열사 JW생활건강은 흉터 관리 신제품 ‘닥터클라로 메디스카겔(사진)’을 출시했다고 1일 밝혔다.‘닥터클라로 메디스카겔’은 화상이나 일반적 수술, 외상 등으로 인해 발생한 비후성 흉터와 켈로이드 흉터 관리를 목적으로 사용하는 겔 타입의 2등급 의료기기(국소 하이드로겔 창상 피복재)다.이 제품은 흉터를 외부로부터 보호하고 아문 상처 관리에 효과적인 ‘실리콘’과 ‘D-판테놀’ 성분을 함유했다. 어른은 물론 아이들까지 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 제품이다.특히 가볍게 밀착되는 겔 타입 텍스처로 피부에 깔끔하게 흡수되어, 국소 부위부터 넓은 부위의 흉터에도 집중적인 케어가 가능하다.또 끈적임이 적고 자연적으로 빠르게 건조되는 것이 특징이다. 도포 후에도 메이크업이 가능해 일상에서 겪는 흉터 관리의 불편함을 줄였다.‘닥터클라로 메디스카겔’은 JW생활건강 공식 쇼핑몰인 ‘JW-ON’과 네이버 스마트스토어 등에서 구입할 수 있다.JW생활건강 관계자는 “꾸준한 흉터 관리를 위해 외출 전이나 메이크업 전에도 부담 없이 바를 수 있도록 사용감을 높인 제품”이라고 설명했다. 이어 “앞으로도 소비자의 일상 속 불편함을 세심하게 해소하고, 온 가족이 믿고 쓸 수 있는 안전한 의료기기를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.