신문 글자가 흐릿하고 직선이 휜다면? ‘황반변성’ 신호

실명 위험 높아 노화라고 가볍게 넘기지 말고 안과 검진을

조기 발견이 시력지키는 열쇠…영양제 섭취 땐 상담 필요

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세줄 요약 신문 글자나 창틀 같은 직선이 휘어 보이거나 중심부가 흐릿하면 황반변성을 의심한다. 이 질환은 노화와 유전, 흡연, 고혈압, 당뇨 등과 관련이 있고 초기 증상이 적어 늦게 발견되기 쉽다. 한쪽 눈씩 가려 확인하고 이상이 있으면 안과 검진을 받아야 한다. 글자·직선 왜곡, 황반변성 주요 신호

초기 증상 적어 한쪽 눈씩 확인 필요

건성은 보조요법, 습성은 주사 치료

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신문이나 책을 읽는데 글자 일부가 흐릿하게 보이고, 창틀이나 타일처럼 곧아야 할 선이 구부러져 보인다면 눈여겨볼 필요가 있다. 단순한 시력 저하와 달리 특정 부분이 찌그러져 보이는 현상은 황반변성의 주요 증상 가운데 하나다. 황반은 망막 중심부에 위치해 사물의 형태와 세부적인 모습을 선명하게 인식하는 데 중요한 역할을 한다.황반변성은 황반에 변화가 생기는 퇴행성 안질환으로, 주로 중심 시력에 영향을 미친다. 질환이 진행하면 중심 시야가 흐려지거나 사물이 왜곡돼 보이고, 시야 일부가 보이지 않는 증상이 나타날 수 있다.황반변성은 노화, 유전적 감수성, 환경 및 생활습관 요인이 복합적으로 작용하는 다인성 질환이다. 이 가운데 나이는 가장 중요한 위험 요인이며, 가족력과 유전적 소인도 영향을 미칠 수 있다. 흡연, 고혈압, 심혈관계 질환, 당뇨병을 비롯해 식습관과 신체활동 등 다양한 전신 및 생활습관 요인도 황반변성의 발생이나 진행과 관련이 있다.정석훈 가톨릭대 인천성모병원 안과 교수는 “황반변성은 초기에는 특별한 증상이 없어 질환이 진행된 뒤 발견되는 경우가 있다”며 “특히 한쪽 눈에만 변화가 생기면 반대쪽 눈이 시야를 보완해 이상을 알아차리기 어려울 수 있어 정기적인 안과 검진이 중요하다”고 말했다.황반변성은 초기에는 뚜렷한 증상이 없지만, 진행하면서 중심 시야에 변화가 나타난다. 글자나 직선이 휘거나 일그러져 보이는 변형시가 대표적이다. 사물 형태나 크기가 평소와 다르게 보이거나 중심부가 흐릿해지기도 한다. 질환이 더 진행하면 시야 중심에 보이지 않는 부분인 중심암점이 생기고, 중심 시력이 크게 저하돼 독서나 얼굴 인식 등에 어려움을 겪는다.특히 한쪽 눈에만 변화가 생긴 경우에는 반대쪽 눈이 시야를 보완해 이상을 늦게 알아차릴 수 있다. 따라서 한쪽 눈씩 가리고 글자나 직선이 휘어 보이지 않는지, 일부가 흐리거나 보이지 않는 부분은 없는지 확인하는 것이 조기 발견에 도움이 된다. 이러한 변화가 새롭게 나타나거나 갑자기 심해졌다면 신생혈관성 황반변성 등의 가능성을 고려해 신속하게 안과 진료를 받아야 한다.진단은 안저검사로 망막과 황반의 상태를 확인하고, 빛간섭단층촬영(OCT) 등을 통해 황반의 구조적 변화를 살펴보는 방식으로 이뤄진다. 필요한 경우 형광안저혈관조영술이나 인도시아닌그린혈관조영술 등을 시행해 망막과 혈관의 상태를 보다 자세히 확인한다.황반변성은 크게 건성과 습성으로 나뉜다. 건성 황반변성은 황반의 신경세포와 주변 조직에 점진적인 변화가 나타나는 형태로, 현재 모든 건성 황반변성을 완전히 치료하는 방법이 있는 것은 아니다. 다만 중기 황반변성 등 일부 단계에서는 AREDS2와 같은 영양보충제가 질환의 진행을 늦추는 데 도움이 된다. 복용 여부는 전문의와 상의해 결정하는 것이 좋다.습성 황반변성은 비정상적인 혈관이 황반 주변에서 자라면서 출혈이나 삼출액이 발생해 시력이 빠르게 저하되는 형태다. 치료에는 혈관내피성장인자(VEGF)의 작용을 억제하는 항-VEGF 약물을 눈 안에 주사하는 치료가 주로 활용된다. 환자의 상태에 따라 광역학치료 등을 고려하며, 치료 후에도 질환의 활성 여부를 확인하기 위한 지속적인 추적관찰이 필요하다.정석훈 교수는 “습성 황반변성은 시력 저하가 빠르게 진행할 수 있지만 적절한 시기에 치료를 시작하면 시력 손실을 줄이고 시력을 유지하는 데 도움이 될 수 있다”며 “치료를 시작한 이후에도 황반의 상태에 따라 추가적인 주사가 필요할 수 있기 때문에 정기적으로 진료를 받는 것이 중요하다”고 설명했다.황반변성의 발생과 진행 위험을 낮추기 위해서는 금연이 중요하다. 적정 체중을 유지하고 규칙적으로 운동하면서 채소와 과일, 생선 등을 포함한 균형 잡힌 식사를 하는 것도 도움이 된다. 강한 햇빛에 장시간 노출되는 경우에는 자외선 차단 기능이 있는 선글라스나 모자를 활용하는 것이 좋다. 영양제는 황반변성의 단계와 상태에 따라 도움이 되는 경우가 달라 전문의와 상담한 뒤 복용하는 것이 바람직하다.정석훈 교수는 “황반변성은 단순히 나이가 들어 시력이 떨어지는 것과 달리 중심 시력에 영향을 줄 수 있는 질환”이라며 “글자나 직선이 휘어 보이거나 중심부가 흐릿하게 보이는 변화가 있다면 노안으로만 생각하지 말고 안과를 찾아 정확한 검사를 받아보는 것이 좋다”고 당부했다.