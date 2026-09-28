고려대 안암병원 권역응급의료센터 소아응급실 개소

소아응급환자 전담전문의 충원 및 진료과와의 유기적 연계 이뤄

이미지 확대 한갑수 응급의학과장, 김수진 권역응급의료센터장, 이영준 소아청소년과장, 한승범 병원장, 이성우 진료부원장, 김성하 응급의학과 교수, 강석호 기획실장(왼쪽부터) 닫기 이미지 확대 보기 한갑수 응급의학과장, 김수진 권역응급의료센터장, 이영준 소아청소년과장, 한승범 병원장, 이성우 진료부원장, 김성하 응급의학과 교수, 강석호 기획실장(왼쪽부터)

세줄 요약 고려대 안암병원이 권역응급의료센터 내 소아응급실을 새로 열고 소아응급환자 전담전문의 3명과 전용 병상 4개를 운영했다. 성인과 다른 소아의 특성을 반영해 초기 응급진료와 소아청소년과 연계를 강화하며, 지역 중증·응급의료 최종치료기관 역할도 높인다는 계획이다. 권역응급의료센터 내 소아응급실 개소

전담전문의 3명, 전용 병상 4개 운영

소아청소년과 연계로 진료체계 강화

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고려대 안암병원(병원장 한승범)이 소아응급환자 진료를 위한 역량강화에 박차를 가하고 있다. 고려대학교 안암병원은 ‘고려대학교 안암병원 권역응급의료센터 소아응급실’을 개소하고 지난 9일 개소기념식을 가졌다. 기념식에는 주요 보직자와 관계자들이 참석해 소아응급진료체계 강화를 위한 새로운 출발을 함께했다.이번 고려대 안암병원 권역응급의료센터 소아응급실 개소는 기존 소아응급진료실의 인프라를 기반으로 전담 의료인력과 병상, 진료체계를 체계적으로 보강해 소아응급진료의 전문성과 안정성을 높인 것이 핵심이다. 고려대학교 안암병원은 소아응급환자 전담전문의 3명을 충원하고 소아환자를 위한 4개의 전용 병상을 운영하며, 소아응급진료 전문성 고도화의 기반을 마련했다.고려대 안암병원 권역응급의료센터 소아응급실은 권역응급의료센터 내에서 소아환자에게 보다 신속하고 전문적인 응급진료를 제공할 수 있도록 운영된다. 특히 소아는 성인과 질환의 양상이나 증상 표현, 치료 과정이 다른 경우가 많아 연령과 상태를 고려한 세심한 진료가 중요하다. 이에 고려대 안암병원은 소아응급환자 전담전문의를 중심으로 초기 응급진료를 강화하고, 필요한 경우 소아청소년과 전문진료로 신속하게 이어질 수 있는 진료체계를 공고히했다.또한 기존 소아응급진료 공간을 체계화하면서 진료 인력과 병상 운영을 함께 강화했다. 이를 통해 소아응급환자의 상태를 보다 면밀히 살피고, 중증도에 따라 필요한 검사와 치료, 입원 및 전문과 진료로 이어지는 과정이 더욱 유기적으로 운영될 것으로 기대된다.고려대 안암병원 권역응급의료센터는 응급환자의 중증도를 신속하게 판단하고 각 임상 진료과와 긴밀하게 협력해 응급진료를 제공해왔다. 이번 소아응급실 개소를 통해 성인 중증응급환자뿐 아니라 소아응급환자에 대한 진료체계를 강화하며 상급종합병원으로서 지역 내 중증·응급의료 최종치료기관의 역할을 더욱 확고 한다는 계획이다.한승범 원장은 “이번 고려대 안암병원 권역응급의료센터 소아응급실 개소를 통해 소아응급환자 전담전문의를 충원하고 진료체계를 한층 강화함으로써 고려대 안암병원의 소아응급진료 역량이 더욱 향상될 것으로 기대한다”며 “소아응급환자들이 더욱 신속하고 안전하게 최선의 진료를 받고, 이후 소아청소년과와의 유기적인 연계를 통해 좋은 치료 결과로 이어지길 기대한다”고 말했다.