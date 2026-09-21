치매 치료제 ‘레카네맙’, 한국인에 적용해보니 “이상반응 대부분 경증·관리 가능”

고려대 구로병원 강성훈 교수팀, 알츠하이머병 환자 127명 대상 안전성 결과 발표

주입 관련 반응 21.3%·ARIA 8.8% 관찰…환자 233명 확대 후속 관찰도 ‘안전하다’

치료 전 뇌 MRI 위험도 평가 및 정기 모니터링 병행할 경우 더욱 안전한 투여 기대

이미지 확대 고려대 구로병원 신경과 강성훈 교수·신재민 전공의, 영상의학과 서상일 교수, 핵의학과 어재선 교수(왼쪽부터). 닫기 이미지 확대 보기 고려대 구로병원 신경과 강성훈 교수·신재민 전공의, 영상의학과 서상일 교수, 핵의학과 어재선 교수(왼쪽부터).

세줄 요약 고려대 구로병원 연구팀이 한국인 알츠하이머 환자 127명, 이후 233명까지 추적해 레카네맙의 실제 임상 안전성을 분석했다. 주입 관련 반응과 ARIA가 일부 있었지만 대부분 경증이거나 무증상으로, 정기 MRI와 위험도 평가를 병행하면 충분히 관리 가능하다고 봤다. 한국인 환자 레카네맙 실제 적용 안전성 확인

주입 반응·ARIA 일부 발생, 대다수 경증·무증상

사전 MRI 평가와 정기 모니터링 중요성 강조

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알츠하이머병 치료제 ‘레카네맙(제품명 레켐비)’을 한국인 실제 임상 현장에 적용한 결과, 발생한 주요 이상반응의 대부분이 경증이거나 무증상으로 철저한 관리를 통해 안전하게 다룰 수 있는 수준인 것으로 확인됐다.고려대 구로병원 신경과 강성훈 교수 연구팀(고려대 구로병원 신경과 강성훈 교수/알츠하이머 예방센터장·신재민 전공의, 영상의학과 서상일 교수, 핵의학과 어재선 교수)은 국내 알츠하이머병 환자를 대상으로 레카네맙의 실제 임상 적용 경험과 안전성을 체계적으로 분석한 연구 결과를 발표했다. 그동안 레카네맙의 효과와 안전성은 글로벌 임상시험을 통해 입증되었으나, 아시아 환자를 대상으로 실제 진료 환경에서의 안전성과 이상반응 양상을 심층 분석한 자료는 상대적으로 부족했던 상황이다.연구팀은 지난 2024년 12월부터 2025년 10월까지 고려대 구로병원 알츠하이머예방센터에서 레카네맙 치료를 시작한 환자 127명을 대상으로 주입 관련 반응(Infusion-Related Reaction), 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA), ARIA 위험요인 및 초기 인지기능 변화를 면밀히 추적 조사했다.조사 결과, 발열과 전신 쇠약감, 두통 등을 동반하는 주입 관련 반응은 전체 환자의 21.3%에서 발생했으나 대부분 첫 번째 투여 중이거나 직후에 나타났다. 또한 투약 후 추적 MRI 검사를 시행한 환자 102명 가운데 아밀로이드 관련 영상 이상은 8.8%에서 확인되었으며, 대다수가 영상학적으로 경미하거나 임상 증상이 전혀 없는 상태였다. 치료 시작 후 6개월까지 간이정신상태검사(MMSE)로 측정한 인지기능 점수 역시 전반적으로 안정적으로 유지된 것으로 나타났다.다만, 치료 전 뇌 미세출혈이 많거나 백질변성이 심한 환자의 경우 ARIA 발생 위험이 다소 증가하는 경향을 보였다. 이는 투약 전 환자별 맞춤형 위험도 평가와 치료 중 정기적인 MRI 모니터링이 얼마나 중요한지 시사하는 대목이다.연구팀은 초기 논문 발표 이후에도 실제 임상에서 레카네맙 치료 환자군을 총 233명까지 확대하여 후속 관찰을 지속했다.확대된 환자군을 분석한 결과, 주입 관련 반응은 25.3%, 뇌부종이나 삼출을 동반하는 ARIA-E는 4.0%, 뇌 미세출혈 등을 뜻하는 ARIA-H는 8.5%에서 관찰되었다. 이는 앞서 보고된 초기 결과와 전반적으로 유사한 안전성 양상이다. 실제 임상 경험이 축적되고 치료 대상 폭이 넓어졌음에도 새로운 안전성 우려 사항은 나타나지 않았으며, 대다수의 이상반응은 경증이거나 무증상에 그쳐 충분히 관리 가능한 수준임이 거듭 입증됐다.이번 연구는 표준화된 방법으로 환자의 임상 경과, 혈액 바이오마커, MRI, 아밀로이드 PET 및 인지기능 변화를 장기간 추적하는 연구 코호트인 ‘K-LEARN(Korean Lecanemab Real-world Evidence and Response Network)’을 기반으로 수행됐다.연구를 총괄한 강성훈 교수는 “이번 성과는 임상시험이 아닌 국내 실제 진료 환경에서 레카네맙을 투여받은 환자들의 치료 경과를 가감 없이 분석했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “치료 전 뇌 MRI를 통한 면밀한 위험도 평가와 정기적인 모니터링이 뒷받침된다면 실제 진료 현장에서도 보다 안전하고 효과적으로 치료를 적용할 수 있을 것”이라고 강조했다.한편, 이번 분석 결과가 담긴 논문은 ‘한국인 환자를 대상으로 한 레카네맙의 실제 임상 적용: 안전성, ARIA 위험도 및 초기 치료 양상 분석(Real-world implementation of lecanemab in Korean patients at a tertiary memory clinic: Safety, ARIA risk, and early treatment patterns)’이라는 제목으로 알츠하이머협회 국제학술지인 ‘Alzheimer’s ＆ Dementia: Diagnosis, Assessment ＆ Disease Monitoring’에 게재되며 학계의 주목을 받고 있다.