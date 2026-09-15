오세현 아산시장 “삼일파라뷰 임차인 주거안정 총력 대응”

세줄 요약 아산시가 모종 1·2차 삼일파라뷰 임차인들의 보증금 반환 우려와 주거 불안을 줄이기 위해 현장 대응에 나섰다. 오세현 시장은 HUG 현장설명회에 참석해 임차인 애로를 듣고, 보증 이행과 보증보험 개별 연장 절차를 관계기관과 함께 점검했다. 시는 혼선이 없도록 협의와 지원을 이어갈 계획이다. 임차인 보증금 반환 우려 확산

HUG 현장설명회서 절차 안내

아산시, 현장 중심 지원 약속

이미지 확대 오세현 충남 아산시장이 삼일파라뷰 센트럴 관련 현장설명회에 참석해 발언하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세현 충남 아산시장이 삼일파라뷰 센트럴 관련 현장설명회에 참석해 발언하고 있다. 시 제공

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충남 아산시가 모종 1·2차 삼일파라뷰 임차인들의 보증금 반환과 주거 안정을 위해 관계 기관과 협력체계 구축 등 대응에 나섰다.15일 시에 따르면 오세현 아산시장은 전날 모종 1·2차 삼일파라뷰 단지에서 열린 주택도시보증공사(HUG) 현장설명회에 참석해 임차인 애로사항 청취와 보증금 반환 등 안정적 거주를 위한 지원방안을 관계기관과 함께 논의했다.이날 현장에는 오 시장을 비롯해 복기왕 국회의원, 최인호 HUG 사장, 삼일건설 관계자 등 관계기관 관계자 50여명과 임차인 약 400명이 참석했다.이 아파트는 2024년 1월 준공된 민간임대주택으로 440가구가 거주 중이다.최장 10년간 전세 거주가 가능한 단지지만, 지난 1월 시공사 삼일건설과 임대사업자 파라뷰골든클래스가 법정관리에 돌입하면서 보증금 반환 우려가 확산했다.설명회는 임차인들에게 보증 이행 및 보증보험 개별 연장 절차 설명 등 임차인들의 불안과 혼란을 최소화하기 위해 마련됐다.HUG는 임차인들은 개별 상황에 따라 계속 거주를 희망하면 보증보험 개별 연장을 신청하고, 퇴거를 희망할 경우 보증이행 청구 절차를 진행할 수 있다고 설명했다.시는 임차인들이 실제 절차를 진행하는 과정에서 불편이나 혼선이 발생하지 않도록 HUG와 협의하고, 임차인들의 문의와 애로사항을 관계 기관에 전달하는 등 현장 중심의 대응을 이어갈 계획이다.오 시장은 “HUG와 국회의원실, 삼일 건설 등 관계 기관과 긴밀한 협력체계를 유지하고, 필요한 행정적 지원을 적극적으로 추진하겠다”고 강조했다.