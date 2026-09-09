포스코 포항제철소 봉사단, 추석 앞두고 취약계층 주거 환경 개선

세줄 요약 포스코 포항제철소 사내 봉사단이 추석 명절을 앞두고 지역 아동센터와 어르신 가정을 찾아 주거환경 개선 활동을 펼쳤다. 전기수리, 방충망 교체, 벽지·장판 교체와 정리정돈으로 안전과 생활 편의를 높였다. 포스코는 지역사회와 함께하는 나눔을 이어가겠다고 했다. 추석 앞두고 취약계층 주거환경 개선 봉사

아동센터 전기수리·방충망 교체로 안전 강화

어르신 가정 도배·장판 교체와 정리정돈

이미지 확대 포스코 포항제철소 전기수리봉사단이 조명을 교체하고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 포스코 포항제철소 전기수리봉사단이 조명을 교체하고 있다. 포스코 제공

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포스코 포항제철소가 추석 명절을 앞두고 취약계층 주거환경 개선에 나섰다.포스코는 최근 사내 봉사단이 지역 아동센터와 어르신 가정을 각각 찾아 주거환경 개선 봉사활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.전기수리봉사단은 선린지역아동센터를 방문해 센터 내 LED 조명등과 콘센트를 점검·교체하고, 스위치 상태를 확인했다. 각종 케이블을 정리하고 주변 환경을 정돈해 노후 전기시설로 인한 안전사고를 예방했다. 방충망수리봉사단은 청림좋은이웃 지역아동센터를 방문해 노후화된 방충망 틀을 철거한 뒤 새 방충망으로 교체하고 센터 주변과 거리의 환경을 정비했다.리폼봉사단은 도움이 필요한 어르신 가정을 찾아 낡은 벽지를 제거한 뒤 새 벽지로 도배하고, 오래된 장판을 교체했다. 집 안에 쌓인 오래된 물건 정리와 틈새 청소까지 진행하는 등 실내 전반을 정비했다.포스코 관계자는 “앞으로도 지역민의 생활 현장에 더욱 가까이 다가가 도움이 필요한 곳을 찾고, 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 펼칠 예정”이라고 했다.