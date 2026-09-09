차움, LG CNS·차헬스케어와 ‘AI 건강검진센터’ 구축

AI 에이전트 도입으로 검진 전·후 전 과정 케어 고도화

간호 인력 행정 부담 줄여 ‘1:1 맞춤형 건강 코디네이터’ 집중

외국인 고객 대상 AI 통번역 지원 등 글로벌 검진 서비스 확대

이미지 확대 ‘AI 지능형 검진센터 도입을 위한 착수보고회’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 차헬스케어 이준영 전무, 차움 김재화 원장, LG CNS 배민 전무. 닫기 이미지 확대 보기 ‘AI 지능형 검진센터 도입을 위한 착수보고회’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 차헬스케어 이준영 전무, 차움 김재화 원장, LG CNS 배민 전무.

세줄 요약 차움이 LG CNS, 차헬스케어와 함께 AI 건강검진센터 구축에 나선다. AI 에이전트가 CRM·EMR 데이터를 통합 분석해 상담 기록 작성과 검진 후 일정 관리, 재검사 안내를 자동화한다. 외국인 고객용 실시간 통번역도 도입한다. 차움, LG CNS·차헬스케어와 AI 검진센터 구축 착수

CRM·EMR 통합 분석으로 맞춤 검진·일정 관리 자동화

외국인 고객 위한 실시간 통번역 서비스 도입

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차움(원장 김재화)이 LG CNS, 차헬스케어와 함께 인공지능(AI)을 활용한 건강검진센터 구축에 나선다.차움은 최근 청담 차움에서 LG CNS, 차헬스케어와 ‘지능형 검진센터 도입을 위한 착수보고회’를 개최했다. 이날 행사에는 차움 김재화 원장, 차헬스케어 이준영 전무, LG CNS 금융·공공사업부 배민 전무 등 3사 주요 관계자들이 참석했다. 차움은 이번 사업을 통해 건강검진 업무에 특화된 AI 에이전트를 도입하고, 검진 현장에서 효과를 검증할 예정이다.차움 프리미엄건진센터는 고객의 건강 이력과 주치의 권고사항, 과거 상담 내용 등을 바탕으로 1대1 맞춤형 검진 서비스를 제공해 왔다. 앞으로는 고객관계관리시스템(CRM)과 전자의무기록(EMR) 등에 나뉘어 저장된 정보를 AI가 한데 모아 분석한다. 이를 통해 상담 기록 작성과 검진 후 일정 관리 등을 자동화하고, 고객별 맞춤 관리도 더욱 세밀하게 할 계획이다.차움은 LG CNS가 개발 예정인 ‘AI 에이전트’를 도입해 검진 과정을 고도화한다. AI가 고객의 과거 검진 결과와 의료진의 권고사항을 분석해 필요한 검사와 그 이유를 제안한다. 상담 간호사는 이를 바탕으로 고객의 건강 상태에 맞는 깊이 있는 상담을 제공할 수 있다.검진 전후의 고객 관리에도 AI가 활용된다. 검진 전에는 고객별 주의사항을 반영한 체크리스트를 자동으로 만들고, 검진 후에는 3·6·9개월 단위의 재검사와 추적 관찰 일정을 관리한다. 검진에서 이상 소견이 발견된 고객이 외래 진료나 재진 프로그램으로 원활하게 이어질 수 있도록 안내 기능도 강화한다.전체 고객의 약 30%를 차지하는 외국인 고객을 위해 AI 기반 실시간 통번역 서비스도 도입한다. 검진 결과를 안내할 때 언어 장벽을 낮춰 외국인 고객의 편의와 만족도를 높일 계획이다.차움 김재화 원장은 “이번 협력은 차움이 추구해 온 최고 수준의 맞춤형 의료 서비스에 첨단 AI 기술을 더해 고객 관리의 질을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며 “AI 기반 지능형 검진 시스템을 성공적으로 정착시켜 프리미엄 건강검진의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.LG CNS 금융·공공사업부 배민 전무는 “LG CNS는 금융, 제조 등 여러 산업에서 AI를 ‘보여주는 것’이 아니라 ‘매일 쓰이는 것’으로 만들어왔다”며 “그동안 쌓아온 AX 역량을 의료 현장에 적용해 검진 서비스 혁신과 운영 효율 향상을 이끌겠다”고 말했다.