문정우 금산군수 “화상경마장 검토 계획 없다” 일축

세줄 요약
- 화상경마장 유치설, 군수 직접 일축
- 검토 자료 없고 추진 계획도 부인
- 재난 대응·인삼축제 준비도 당부
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문정우 금산군수가 업무보고회에서 발언을 하고 있다. 군 제공
문정우 충남 금산군수가 지역 내 거론되는 한국마사회 장외발매소(화상경마장) 유치를 일축했다.
문 군수는 31일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 “군 차원에서 화상경마장 추진이 검토된다는 유언비어가 퍼지고 있다. 어떠한 자료도 검토된 바가 없다”고 밝혔다.
군은 지난 2019년 남일면 황풍리 일대 9만2874㎡에 화상경마장 등의 유치를 추진했으나 당시 금산군의회의 결정에 따라 모든 계획과 일정을 중단했었다.
하지만 최근 지방세수 증가 등을 이유로 화상경마장 유치 계획이 세워졌다는 취지의 소문이 일었다.
선정환 서울시의원, ‘2026 한·대만 비즈니스 교류회’ 참석… K-뷰티·패션 경쟁력 강조
선정환 서울시의원(더불어민주당, 종로2)이 대만 주요 기업인들과 만나 서울의 산업·문화 경쟁력을 알리고 양국 간 경제·기업 교류 확대에 뜻을 모았다. 선 의원은 지난 28일 서울 ‘미미라인’ 명동점에서 열린 비즈니스위클리 리더스클럽의 ‘2026 한국 기업 탐방(Korea Enterprise Visit Program)’ 행사에 참석했다. 비즈니스위클리(Business Weekly)가 주관한 이번 한국 기업 탐방 프로그램은 대만의 주요 제조, 유통, 소비재, 테크 기업 대표와 차세대 경영자 등 30여 명이 참가해 한국 산업의 경쟁력을 조망하기 위해 마련됐다. 대만의 유력 경제 매체인 비즈니스위클리(Business Weekly)가 주관한 이번 행사는, 대만 주요 제조·유통·소비재·테크 기업의 최고경영자(CEO)와 차세대 리더 30여 명이 한국 산업 전반의 성장 동력과 기업 경쟁력을 직접 확인하기 위해 진행됐다. 방문단은 한국의 최신 산업 트렌드와 오프라인 리테일 혁신을 이끄는 대표적인 K-컬처 기업으로 ‘미미라인’을 선정해 현장을 찾았다. 이번 행사에는 선 의원을 비롯해 ‘미미라인’ 한영규 대표이사와 대만 비즈니스위클리 리더스클럽의 양상쉬앤(Arron Yang
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이날 문 군수는 화상경마장 일축에 이어 재난 안전에 철저한 대응과 함께 제44회 금산세계인삼축제 준비, 추석 명절 복무관리 등을 당부했다.
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