문정우 금산군수 “화상경마장 검토 계획 없다” 일축

세줄 요약 문정우 금산군수가 지역에서 거론되는 한국마사회 장외발매소, 이른바 화상경마장 유치설을 강하게 부인했다. 군청 간부회의에서 군 차원에서 추진을 검토한 적도, 관련 자료를 본 적도 없다고 밝혔다. 최근 세수 증가를 이유로 한 소문이 돌았지만, 군은 2019년에도 의회 결정으로 계획을 중단한 바 있다. 화상경마장 유치설, 군수 직접 일축

검토 자료 없고 추진 계획도 부인

재난 대응·인삼축제 준비도 당부

이미지 확대 문정우 금산군수가 업무보고회에서 발언을 하고 있다. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 문정우 금산군수가 업무보고회에서 발언을 하고 있다. 군 제공

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문정우 충남 금산군수가 지역 내 거론되는 한국마사회 장외발매소(화상경마장) 유치를 일축했다.문 군수는 31일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 “군 차원에서 화상경마장 추진이 검토된다는 유언비어가 퍼지고 있다. 어떠한 자료도 검토된 바가 없다”고 밝혔다.군은 지난 2019년 남일면 황풍리 일대 9만2874㎡에 화상경마장 등의 유치를 추진했으나 당시 금산군의회의 결정에 따라 모든 계획과 일정을 중단했었다.하지만 최근 지방세수 증가 등을 이유로 화상경마장 유치 계획이 세워졌다는 취지의 소문이 일었다.이날 문 군수는 화상경마장 일축에 이어 재난 안전에 철저한 대응과 함께 제44회 금산세계인삼축제 준비, 추석 명절 복무관리 등을 당부했다.