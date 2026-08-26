“서해를 품으며”…태안해양치유센터, ‘힐링 성지’ 우뚝

세줄 요약 태안해양치유센터가 지난 1월 개관 뒤 23일까지 누적 3만7913명을 모으며 서해 대표 힐링 공간으로 떠올랐다. 피트·소금·염지하수 등 천연 해양 자원을 활용한 치유 프로그램과 다양한 시설이 호응을 얻었고, 만족도 조사에서도 효과 체감 응답이 90%를 넘었다. 개관 8개월 만에 누적 3만7913명 방문 기록

천연 해양 자원 활용한 치유 프로그램 운영

만족도 90% 이상, 웰니스 관광지 선정

이미지 확대 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 서울신문DB

이미지 확대 태안해양치유센터 프로그램이 열리고 있다. 태안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 태안해양치유센터 프로그램이 열리고 있다. 태안군 제공

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“서해의 품에서 천연 해양 자원을 활용한 치유를 경험하세요.”충남 태안군은 지난 1월 개관한 해양치유센터의 누적 이용객이 23일까지 3만 7913명을 기록했다고 26일 밝혔다.해양치유센터는 남면 달산포 체육공원 일원 지하 1층·지상 2층 규모(연면적 8478㎡)로 준공했다.전남 완도해양치유센터에 이어 전국에서 두 번째로 운영을 시작한 이곳에서는 피트·소금·염지하수 등 태안이 보유한 천혜의 천연 해양 자원을 활용해 피부 미용과 근골격계 완화 등 해양 치유 전문 프로그램을 운영한다.센터는 바데풀 등 9종의 기본 프로그램과 8종의 전문 프로그램실, 15개 치유룸, 옥상 인피니티풀, 야외 해변 요가원, 스마트 FITNESS, 명상＆싱잉볼 공간 등을 갖추고 있다.‘천연 해양 자원을 활용한 자연 치유’라는 입소문을 타면서 공공기관과 각종 단체 연수·워크숍·견학 장소로 인기를 얻고 있다.상반기 이용객 만족도 조사에서도 ‘해양치유 효과를 경험했다’는 응답이 90% 이상을 차지할 정도로 호응을 얻었다. 지난 3월에는 한국관광공사 주관 우수 웰니스 관광지로 선정되기도 했다.최근에는 개인과 가족 단위 이용객에 더해 공공기관과 단체의 발길이 잇따르고 있다.군은 2026 태안 방문의 해를 맞아 12월 31일까지 센터 내 모든 치유 프로그램을 대상으로 평일 40%, 주말·공휴일 30% 할인된 가격으로 이용객을 맞이하고 있다.군 관계자는 “대한민국 최고 수준의 해양치유 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.