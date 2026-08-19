천안시, 전국 지자체 일자리대상서 ‘대상’

이미지 확대 장기수 시장과 천안시 관계자들이 지역일자리 목표 공시제 부문 기초자치단체 대상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 시장과 천안시 관계자들이 지역일자리 목표 공시제 부문 기초자치단체 대상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 시 제공

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충남 천안시는 19일 고용노동부가 주최한 ‘2026년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 지역일자리 목표 공시제 부문 기초자치단체 대상을 받았다고 밝혔다.고용노동부는 매년 전국 243개 지자체를 대상으로 일자리 정책 추진 성과를 평가한다. 지난해 특별상을 받은 천안시는 2018년도에도 이 부문 대상을 받았다.천안시에 따르면 15~64세 고용률은 68.7%를 기록하며 최근 5년 내 최고 수준을 달성했다.경제활동인구와 취업자 수, 상용근로자 수 등 주요 고용지표 전반에서 정부 통계 작성 이래 최대치를 기록했다.상용근로자 수는 전년 동기 대비 3000명 늘어난 24만 6000명, 고용보험 피보험자 수는 전년 동월 대비 3700여명 늘어난 19만 300여명으로 집계됐다.천안시는 기업 채용공고와 취업교육 빅데이터 분석을 통해 구직자 맞춤형 전문 교육과정(전산회계)을 신설했다. 청년성장 프로그램, 경력단절여성 취업 지원, MZ세대 트렌드를 반영한 노인일자리 시니어카페 운영 등 생애주기별 맞춤형 일자리 정책으로 전 계층으로 고용 성과를 확산시켰다.장기수 천안시장은 “시민이 체감하는 양질의 일자리 창출과 고용 안정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.