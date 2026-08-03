경북 경주시, 폐철교 활용해 랜드마크 건설…“전국민 대상 디자인 공모”

세줄 요약 경주시가 철도 노선이 폐지된 북천 폐철교를 새 관광 명소로 바꾸기 위해 전국민 대상 디자인 공모전을 개최했다. 주제는 ‘역사 위를 걷다, 미래를 잇다’이며, 안전한 보행공간과 도심을 잇는 랜드마크 조성이 목표다. 북천 폐철교 활용한 보행교 공모전 개최

전국민 대상, 역사·경관 살린 디자인 모집

수상작 공공디자인·홍보 자료로 활용

이미지 확대 2026 경주시 경주다움 디자인 공모전 포스터. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 경주시 경주다움 디자인 공모전 포스터. 경주시 제공

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경북 경주시가 철도 노선이 폐지된 교량을 관광 명소로 만들기 위해 전국민 대상 디자인 공모에 나선다.시는 북천 폐철교의 역사성과 장소성을 살린 창의적인 보행교 디자인을 발굴하기 위해 ‘2026 경주시 경주다움 디자인 공모전’을 개최한다고 3일 밝혔다.공모전은 ‘역사 위를 걷다, 미래를 잇다’를 주제로, 북천 폐철교를 시민과 관광객이 함께 이용할 수 있도록 만들기 위해 마련됐다. 안전하고 실현 가능한 보행공간으로 재탄생시켜 도심을 잇는 새로운 랜드마크로 조성한다.공모 대상지는 동천동에 놓인 길이 약 210m의 북천 폐철교다. 참가자는 폐철교가 지닌 역사적 가치와 주변 경관을 반영한 보행교 디자인을 자유롭게 제안하면 된다. 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 개인 또는 2인 이내 공동 출품이 가능하다. 작품 접수는 9월 28일부터 10월 2일까지 진행된다.시는 전문가 심사를 거쳐 대상 1점을 비롯해 총 9개 작품을 선정하고, 대상 상금 400만 원을 포함해 총 1200만 원의 상금을 수여할 예정이다. 수상작은 향후 경주시 공공디자인 사업의 기초자료로 활용되며, 관련 홍보와 전시에도 활용될 계획이다.상세한 내용은 경주시청 홈페이지 공고문을 확인하거나 시 도시계획과(054-760-2228)로 문의하면 된다.주낙영 경주시장은 “북천 폐철교가 시민과 관광객이 즐겨 찾는 경주의 새로운 명소로 거듭날 수 있도록 참신하고 실현 가능한 아이디어가 많이 제안되기를 기대한다”고 말했다.