10년간 임대료 부담 없이…포항시-삼도, 사회공헌형 주택 100채 마련 나서

세줄 요약 포항시가 지역 건설사 삼도와 손잡고 북구 우현동 공공지원 민간임대주택 934가구 중 100가구를 사회공헌형으로 공급했다. 다자녀가구와 신혼부부 등 주거 취약계층이 10년간 월 임대료 없이 거주하도록 해 주거 안정에 도움을 줄 전망이다. 포항시-삼도, 사회공헌형 임대주택 협약 체결

우현동 934가구 중 100가구 무상 임대 추진

다자녀·신혼부부 등 주거 취약계층 지원

이미지 확대 경북 포항시와 ㈜삼도 관계자들이 29일 사회공헌형 민간임대주택 공급 업무협약을 체결하고 있다. 포항시 제공 포항 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시와 ㈜삼도 관계자들이 29일 사회공헌형 민간임대주택 공급 업무협약을 체결하고 있다. 포항시 제공 포항

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경북 포항시가 지역 건설사와 함께 주거 취약계층을 위한 주택 공급에 나선다.시는 ㈜삼도와 다자녀가구 및 신혼부부 등 주거 지원이 필요한 계층을 위해 사회공헌형 민간임대주택 공급 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.협약은 북구 우현동 24-1번지 일원에 삼도가 조성하는 지역 최초 공공지원 민간임대주택 934가구 가운데 100가구를 사회공헌형 임대주택으로 공급하기 위해 마련됐다.사회공헌형 주택으로 공급되는 세대는 입주자에게 10년간 월 임대료를 부과하지 않는 방식으로 운영한다. 이를 통해 주거 취약계층과 청년·신혼부부의 주거 안정성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다. 보증금과 관리비 등 구체적인 임대조건 및 입주자 모집·선정 기준은 관련 법령과 향후 수립될 세부 운영계획에 따라 결정할 예정이다.협약에 따라 삼도는 주택 계획·설계·시공부터 입주자 모집·선정, 임대차계약, 주택 관리 및 임대 운영 등 사업 전반을 전담한다. 시는 관련 법령 및 행정절차 안내와 사업의 공익적 취지를 알리는 행정적 지원을 제공한다.특히 이번 사업은 시의 직접적인 재정 부담 없이 민간 기업의 사회공헌을 지역 주거 복지와 연계한 주거복지 모델로 평가받는다.박용선 시장은 “지역 향토기업의 자발적인 사회공헌을 통해 시민들의 주거비 부담을 덜고 주거복지를 대폭 확대해 뜻깊다”며 “사회공헌형 민간임대주택이 차질 없이 공급·운영될 수 있도록 행정적 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 말했다.