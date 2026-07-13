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경북 포항 형산강 야외 물놀이장 개장…“사전예약 운영”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-07-13 15:22
수정 2026-07-13 15:22
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세줄 요약
  • 형산강변 야외 물놀이장 개장
  • 유아풀·유수풀 등 도심형 피서시설
  • 사전예약·인원 제한으로 안전 운영
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경북 포항시 남구 연일읍 형산강변에 조성된 야외 물놀이장. 포항시 제공
경북 포항시 남구 연일읍 형산강변에 조성된 야외 물놀이장. 포항시 제공


경북 포항 형산강변에 야외 물놀이장이 조성됐다.

포항시는 남구 연일읍 형산강변에 조성된 ‘형산강 야외 물놀이장’이 지난 11일 개장해 8월 26일까지 운영된다고 13일 밝혔다.

물놀이장은 약 9702㎡ 규모로 유아풀과 유수풀, 이벤트풀, 성인풀 등 다양한 물놀이 시설을 갖춘 도심형 피서시설이다.

물놀이장은 매주 월요일을 제외하고 운영되며 이용객 안전과 쾌적한 환경 유지를 위해 오전·오후 2회차로 나눠 입장 인원을 750명으로 제한한다. 매일 시설 방역과 수질 관리, 안전요원 배치도 실시해 안전한 물놀이 환경을 제공할 계획이다.

이용은 입장일 기준 5일 전 자정부터 포항시시설관리공단 홈페이지를 통한 온라인 사전예약제로 운영한다. 이용 요금은 성인과 청소년 ,000원, 어린이(만 1세 이상~12세 이하) 3000원이다. 만 1세 미만 영아는 무료로 입장할 수 있다.



포항시 관계자는 “형산강 야외 물놀이장은 도심 가까운 곳에서 시원하게 여름을 즐길 수 있는 피서지”라며 “안전 관리에 만전을 기해 시민들이 건강하고 즐거운 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
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