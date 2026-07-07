경북 경주 동궁과 월지, 연꽃 개화로 관광객 맞이 활짝

세줄 요약 경주 동궁과 월지 연꽃단지에서 흰 연꽃과 연분홍 연꽃이 잇따라 피며 여름 정취를 더한다. 연못을 가득 메운 연잎 사이로 꽃과 봉오리가 어우러져 장관을 이루고, 산책로와 정자에서는 가까이 감상하며 사진도 찍을 수 있다. 인근 동부사적지와 함께 둘러보는 관광 코스로도 주목받는다. 동궁과 월지 연꽃단지, 여름 관광 볼거리 확대

흰 연꽃·연분홍 연꽃 개화, 연못 장관 형성

산책로·정자·동부사적지 연계 관광 코스 주목

이미지 확대 경북 경주 대표 관광지인 동궁과 월지 인근 연꽃단지를 찾은 외국인 관광객. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 대표 관광지인 동궁과 월지 인근 연꽃단지를 찾은 외국인 관광객. 경주시 제공

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경북 경주 대표 관광지인 동궁과 월지에 연꽃이 피면서 관광객들에게 새로운 볼거리를 선사하고 있다.경주시는 동궁과 월지 일원에 조성된 연꽃단지에서 흰 연꽃과 연분홍 연꽃이 잇따라 꽃망울을 터뜨려 한여름 정취를 더하고 있다고 7일 밝혔다.연꽃단지는 넓게 펼쳐진 연못을 가득 메운 초록빛 연잎 사이로 연꽃이 피어나 장관을 이루고 있다. 활짝 핀 꽃과 봉오리가 어우러져 당분간 풍성한 여름 풍경을 감상할 수 있다.단지 곳곳에 조성된 산책로와 정자에서는 연꽃을 가까이에서 감상할 수 있고, 사진 촬영 명소로도 인기를 끌고 있다.연꽃단지와 인접한 동궁과 월지, 첨성대, 월성 등 동부사적지를 함께 둘러볼 수 있어 관광 코스로도 각광을 받는다.주낙영 경주시장은 “동궁과 월지 연꽃단지는 역사와 자연이 어우러진 여름철 대표 관광명소”라며 “시민과 관광객들이 아름다운 연꽃과 경주의 정취를 함께 즐길 수 있도록 쾌적한 관광환경 조성과 볼거리 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.