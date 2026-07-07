세종시, 한국전쟁 민간인희생자 넋 기리며

세줄 요약 세종시가 산울동 공원 예정지에서 한국전쟁 민간인 희생자 위령제를 열었다. 이번 행사는 무고하게 희생된 민간인의 넋을 기리고 유가족의 아픔을 위로하기 위해 마련됐다. 시민과 유가족 100여 명이 참석해 헌화와 추모를 이어갔다. 세종시, 한국전쟁 민간인 희생자 위령제 개최

무고한 희생자 넋 기리고 유가족 아픔 위로

시민 100여 명 참석해 헌화와 추모 진행

7일 오전 세종시 산울동 공원 예정지에서 ‘한국전쟁 민간인희생자 위령제’가 열리고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 오전 세종시 산울동 공원 예정지에서 ‘한국전쟁 민간인희생자 위령제’가 열리고 있다. 시 제공

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세종시는 7일 산울동 공원 예정지에서 (사)세종민예총 주관으로 ‘한국전쟁 민간인 희생자 위령제’를 개최했다고 밝혔다.이번 위령제는 한국전쟁 중 무고하게 희생된 민간인 희생자들의 넋을 기리고, 유가족의 아픔을 위로하기 위해 마련됐다.세종에서는 1950년 7월 연기군 남면 고정리 은고개 일원에서 주민 150여 명이 무고하게 목숨을 잃은 보도연맹 희생 사건이 발생했다.연기군 서면 월하리 미 지상군 피해 사건, 조치원읍 서창리 부역 혐의 피해 사건 등 한국전쟁 전후로 민간인이 희생된 가슴 아픈 역사가 남아 있다.행사는 희생자 유가족, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 개식 선언과 국민의례를 시작으로 초헌, 독축, 아헌, 종헌, 헌화 순으로 진행됐다.시 관계자는 “한국전쟁 중 무고하게 희생된 민간인 희생자들을 기억하고 추모하는 것은 지역사회가 함께 이어가야 할 책무”라며 “시민들과 함께 평화와 인권 가치를 확산하기 위해 노력하겠다”고 말했다.