철강 산단 노후 주거지를 새롭게…포항 해도동 일대 도시재생 추진

세줄 요약 포항 해도동-1지구가 국토부 노후주거지정비 지원사업에 선정됐다. 국비 150억원을 포함한 2854억원을 투입해 2027~2031년 주차장, 포켓공원, 보행환경, 스마트 안전시설을 확충하며 주민 체감형 도시재생을 추진한다. 해도동-1지구, 노후주거지정비 지원사업 선정

국비 포함 2854억원 투입, 2027~2031년 추진

주차장·공원·안전시설 확충, 정주여건 개선

이미지 확대 노후주거지정비 지원사업에 선정된 ‘해도동-1지구’ 내 조성될 주차장 및 포켓공원 조감도. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 노후주거지정비 지원사업에 선정된 ‘해도동-1지구’ 내 조성될 주차장 및 포켓공원 조감도. 포항시 제공

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1970년대 포항제철소와 함께 형성된 산업단지 배후 주거지가 도시재생 대상지로 선정됐다.경북 포항시는 해도동 일대가 국토교통부 주관 ‘노후주거지정비 지원사업’ 공모에 대상지로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.대상지는 남구 해도동 512-1번지 일원(14만 9675㎡)인 ‘해도동-1지구’다. 국비 150억원을 포함한 총사업비 2854억원을 투입해 오는 2027년부터 2031년까지 5년 동안 원도심 부활을 위한 집중 투자가 진행될 예정이다.해도동-1지구는 1970년대 포항제철 조성과 함께 형성된 대표적인 산업단지 배후 주거지다. 현재 노후 건축물 비율이 94.5%에 달해 인구 감소와 고령화가 지속되면서 정주여건 개선이 필요한 상황이다.이번 사업은 주민이 일상에서 체감할 수 있는 편의시설을 확충하는 ‘주민 체감형 도시재생’으로 진행한다. 주민들이 가장 큰 불편을 느끼는 주차난 해소와 녹지 공간 확충을 중점적으로 추진한다.주요 사업으로는 ▲거점 및 생활권 주차장 약 300면 조성 ▲포켓공원 및 커뮤니티파크 조성 ▲보행환경 개선 및 생활안전시설 설치 ▲스마트 보안등 및 스마트 횡단보도 구축 ▲주민역량 강화 사업 등이 체계적으로 추진된다.특히 이번 사업은 포스코가 추진 중인 대규모 기숙사 신축 사업(약 800실 규모)과 연계해 효과를 높인다. 기숙사가 완공되면 젊은 근로자와 생활 인구가 대거 유입될 것으로 예상된다.박용선 포항시장은 “주민들이 일상에서 느끼는 불편함을 해결하고, 주민들이 피부로 느낄 수 있는 실속형 사업으로 펼치겠다”며 “시민 삶의 질을 높이고, 기업과 지역사회가 동반 성장하는 ‘포항형 상생 도시재생’의 미래 표준을 만들어 나가겠다”고 강조했다.