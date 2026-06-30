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서천군 ‘공공생리대 지원’…문화시설 등 40개 설치

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-30 13:11
수정 2026-06-30 13:11
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세줄 요약
  • 공공생리대 지원 시범사업 추진
  • 읍면 행정복지센터 등 31곳 설치
  • 수동 30대·자동 10대 총 40대 배치
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충남 서천군은 7월부터 성평등가족부가 주관하는 ‘공공생리대 지원 시범사업’을 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 누구나 부담 없이 생리용품을 이용할 수 있도록 공공시설에 생리대 지급기를 설치해 무료로 제공하는 사업이다.

서천군을 포함해 전국 12개 기초지방자치단체에서 추진된다.

군은 수동 지급기 30대와 자동 지급기 10대 등 총 40대를 읍면 행정복지센터와 문화시설, 복지시설 등 공공시설 31곳에 순차적으로 설치할 계획이다.

군 관계자는 “공공생리대 지원사업은 군민 건강권과 기본권 보장을 위한 생활밀착형 복지사업”이라며 “누구나 필요한 순간 부담 없이 이용할 수 있는 환경을 조성해 복지 체감도를 높이겠다”고 말했다.
서천 이종익 기자
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