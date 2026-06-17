경주 황리단길, 글로벌 관광 상권으로 거듭난다…50억 투입해 육성

세줄 요약 경주 황리단길이 중기부의 2026년 지역상권 육성 공모에 최종 선정돼 총 50억원을 확보했다. 시는 상인·주민·전문가가 함께하는 거버넌스를 구축하고, 상권 체질 개선과 브랜드 개발, 스마트 관광 인프라 조성, 홍보 마케팅을 단계적으로 추진해 글로벌 관광 상권으로 육성할 계획이다. 황리단길, 글로컬 상권 육성사업 최종 선정

총 50억원 확보, 상권 체질 개선 추진

원도심 연계해 K-관광 상권 확대 계획

이미지 확대 경북 경주시 황리단길 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 황리단길 전경. 경주시 제공

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경북 경주의 대표 관광지인 황리단길이 글로벌 관광 상권으로 거듭난다.시는 중소벤처기업부 주관 ‘2026년 지역상권 육성(글로컬 상권) 지원사업’ 공모에 황리단길이 최종 선정돼 총 50억원의 사업비를 확보했다고 17일 밝혔다.황리단길은 전통 한옥 경관과 현대적 감각이 어우러진 경주의 대표 관광지다. 개성 있는 음식점과 카페, 소품점, 로컬 브랜드가 밀집해 젊은 세대와 관광객이 즐겨 찾는 핵심 관광 상권으로 자리매김했다.지원 사업을 통해 지역 상인 조직과 상권 활성화 전문 기업이 컨소시엄을 구성한다. 상인과 주민, 전문가가 함께 참여하는 자율적 상권 거버넌스를 구축해 현장성과 지속가능성을 높일 방침이다.우선 시는 ‘골목을 힙하게, 황리단길의 색을 입은 글로컬 경주’를 비전으로 상권 체질 개선, 기반 조성, 홍보·마케팅, 지속 운영 등 단계별 사업을 추진한다. 글로컬 서비스 품질 향상, 환대 문화 확산, 황리단길 고유 브랜드 개발, 스마트 관광 인프라 구축, 로컬 크리에이터 및 창업기업 발굴·육성 등이 추진된다.또한 국내외 관광객을 대상으로 특화 행사와 홍보 마케팅을 다각적으로 전개해 글로벌 인지도를 높이고, 구매력 있는 관광객이 지속적으로 유입될 수 있는 기반을 강화한다. 사업 효과가 황리단길에 머물지 않도록 인근 원도심 상권과 연계해 방문 동선과 소비 흐름을 확장해 나갈 방침이다.주낙영 경주시장은 “황리단길이 세계가 찾는 K-관광 상권으로 도약하는 중요한 계기”라며 “황리단길의 활력이 원도심 전반으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.