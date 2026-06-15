일상 속 양성평등 실천…경북 포항시, 콘텐츠 공모전 개최

세줄 요약 포항시가 ‘함께 만드는 성평등 도시 포항, 일상 속 스며드는 양성평등’을 슬로건으로 콘텐츠 공모전을 연다. 대구·경북 청소년과 성인은 개인 또는 3인 이내 팀으로 참여할 수 있으며, 웹툰·카드뉴스·포스터로 일상 속 성평등과 안전한 지역사회를 주제로 작품을 제출하면 된다. 양성평등 문화확산 콘텐츠 공모전 개최

대구·경북 청소년·성인 참여 가능

웹툰·카드뉴스·포스터 작품 접수

이미지 확대 경북 포항시가 실시하는 ‘2026 포항시 양성평등 문화확산 콘텐츠 공모전’ 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 실시하는 ‘2026 포항시 양성평등 문화확산 콘텐츠 공모전’ 포스터. 포항시 제공

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경북 포항시가 양성평등 문화 확산을 위해 콘텐츠 공모전을 실시한다.시는 양성평등 문화 확산과 시민 인식 제고를 위해 ‘2026 포항시 양성평등 문화확산 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.공모전은 ‘함께 만드는 성평등 도시 포항, 일상 속 스며드는 양성평등’을 슬로건으로 오는 15일부터 8월 14일까지 진행한다. 대구·경북 지역에 거주하는 청소년과 성인이라면 누구나 개인 또는 3인 이내 팀으로 참여할 수 있다.공모 분야는 웹툰, 카드뉴스, 포스터 등 시각 콘텐츠다. ▲가정·학교·직장 내 성별 고정관념 개선 등 일상 속 성평등 실천 ▲가사·육아 분담을 통한 상호존중 문화 확산 ▲디지털 성범죄·스토킹 예방 등 안전한 지역사회 조성이 주제다.참가자는 공모 주제를 자유롭게 표현한 작품으로 제작해 참가 신청서, 개인정보 수집·이용 동의서, 참가 서약서 등 관련 서류와 함께 제출하면 된다.출품작은 외부 전문가가 참여하는 심사위원회의 심사를 거쳐 선정되며 결과는 8월 31일 발표할 예정이다. 시상은 성인부와 청소년부로 나눠 진행되고, 총 8개 팀에 포항시장상과 함께 총 300만원의 상금이 수여된다.김신 시 복지국장은 “이번 공모전이 시민들이 일상 속에서 양성평등의 가치를 자연스럽게 생각하고 실천하는 계기가 되길 바란다”며 “참신하고 창의적인 작품이 많이 접수될 수 있도록 시민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.