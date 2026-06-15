천안서 ‘충남 어르신생활체육대회’ 성료…2500명 참가

이미지 확대 충청남도어르신생활체육대회에 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 천안시체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 충청남도어르신생활체육대회에 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. 천안시체육회 제공

이미지 확대 충청남도어르신생활체육대회 댄스 경연대회가 펼쳐지고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충청남도어르신생활체육대회 댄스 경연대회가 펼쳐지고 있다. 시 제공

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충남 천안시체육회는 어르신들의 건강 증진을 위한 스포츠 축제 ‘2026 충청남도어르신생활체육대회’가 폐막했다고 15일 밝혔다.시체육회가 주관한 이번 대회에는 11~12일 충남 15개 시군에서 2500여 명의 선수단이 참가해 배드민턴·탁구·족구 등 9개 종목에서 기량을 겨뤘다.시체육회는 대회 준비 단계부터 경기장 안전 점검을 실시하고 의료 지원 체계를 구축했다. 운영 요원과 자원봉사자도 곳곳에 배치해 참가자의 안전을 최우선으로 대회를 운영했다.한남교 시체육회장은 “충남 어르신들이 천안에 모여 화합하는 뜻깊은 시간이 됐다”며 “생활체육을 통해 활기찬 삶을 이어가도록 다양한 사업과 안전한 체육 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.