메디씽큐, 차세대 3D 수술 플랫폼 美 박스터 독점 공급

세줄 요약 메디씽큐가 미국 박스터와 차세대 3D 수술 시각화 솔루션 SHIYA의 글로벌 독점 공급·유통 계약을 체결했다. 6개월 기술 검증을 통과한 SHIYA는 박스터 OEM으로 전 세계 미세수술 현장에 공급될 예정이다. 박스터와 SHIYA 글로벌 독점 공급 계약 체결

6개월 기술 검증 통과, OEM 전 세계 공급 예정

3D 수술 지능화와 IPO 준비 동력 확보

메디씽큐의 차세대 3D 수술 시각화 솔루션 ‘ㅅㅇ’(SHIYA) 사진- 메디씽큐 제공 닫기 이미지 확대 보기 메디씽큐의 차세대 3D 수술 시각화 솔루션 ‘ㅅㅇ’(SHIYA) 사진- 메디씽큐 제공

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국내 메디테크 기업 메디씽큐가 세계 최대 의료 시장인 미국을 거점으로 글로벌 진출의 기반을 마련했다. 메디씽큐는 글로벌 헬스케어 선도 기업인 미국 박스터와 자사의 차세대 3D 수술 시각화 솔루션 ‘SHIYA(ㅅㅇ)’에 대한 글로벌 독점 공급 및 유통 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.이번 계약은 그동안 핵심 원천 기술의 부재로 글로벌 톱티어 기업의 장벽을 넘기 어려웠던 국내 의료기기 업계에 의미 있는 성과로 평가받는다.양사가 6개월간 진행한 철저한 기술 검증을 통과한 결과로 ‘SHIYA’는 향후 박스터의 자체 브랜드(OEM)로 도입돼 전 세계 미세수술 현장에 공급될 예정이다. 메디씽큐는 박스터가 보유한 강력한 글로벌 영업망과 브랜드 파워를 활용해 미국과 유럽 등 선진 의료 시장 점유율을 본격적으로 확대해 나간다는 계획이다.메디씽큐의 핵심 솔루션인 ‘SHIYA’는 기존 광학 현미경이 가진 물리적·공간적 한계를 극복한 차세대 3D 수술 시각화 플랫폼이다.기존 수술 환경에서는 의료진이 장시간 고개를 숙인 채 현미경을 봐야 했으나 SHIYA는 최대 20배율의 고해상도 3D 이미지를 자사의 수술용 웨어러블 디스플레이 ‘스코프아이(SCOPEYE)’와 결합해 인체공학적인 수술 환경을 제공한다.이를 통해 수술 중 의료진의 피로도는 대폭 낮추고 정밀도는 획기적으로 끌어올렸다.메디씽큐는 이번 글로벌 독점 계약을 기점으로 수술실 내 방대한 영상 데이터를 축적하고, 향후 인공지능(AI) 수술 계획 통합 등을 아우르는 ‘3D 수술 지능화(3D Surgical Intelligence)’ 분야의 글로벌 선도 기업으로 자리매김하겠다는 전략이다. 박스터의 공급망을 통해 확보한 글로벌 시장성은 현재 회사가 추진 중인 기업공개(IPO) 준비에도 강력한 동력이 될 것으로 전망된다.임승준 메디씽큐 대표는 “박스터와의 파트너십은 메디씽큐가 전 세계 수술실의 중심에 설 준비가 되었음을 입증한 결정적 성과”라며 “압도적인 기술 우위를 바탕으로 글로벌 수술실의 판도를 재편하는 게임 체인저가 되어 K-의료기기의 혁신 가치를 전 세계에 각인시키겠다”고 밝혔다.