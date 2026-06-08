포스코·공급사 임직원, 포항 무료급식소 식기 교체…“지역사회 동반자”

세줄 요약 포스코와 우수 공급사 임직원으로 꾸린 봉사단이 포항 지역 무료급식소의 노후 식판과 수저, 물컵을 포스코 STS 소재 제품으로 전면 교체했다. 경기 침체로 후원이 줄어 운영이 어려운 급식소에 급식비 500만원도 함께 전달하며 지역사회와의 상생을 실천했다. 포스코PHP봉사단, 포항 무료급식소 식기 교체 지원

노후 식판·수저·물컵, 포스코 STS 제품으로 교체

급식비 500만원 기부, 지역사회 상생 실천

이미지 확대 포스코PHP봉사단원들이 대한적십자사 포항 동부봉사관 무료급식소에서 급식 나눔 행사를 진행하고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 포스코PHP봉사단원들이 대한적십자사 포항 동부봉사관 무료급식소에서 급식 나눔 행사를 진행하고 있다. 포스코 제공

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포스코와 포스코 공급사가 취약계층 지원을 위해 힘을 모았다.포스코는 우수 공급사 임직원들로 구성된 ‘포스코PHP봉사단’이 포항 지역의 철강산업 위기 극복과 취약계층 지원을 위해 지역 무료급식소 식기 교체에 나섰다고 8일 밝혔다.활동은 대한적십자사 포항 동부봉사관 무료급식소에서 진행됐다. 이곳은 포항철강관리공단 회원사들의 후원과 적십자 봉사원들의 노력으로 지역 취약계층에게 식사를 제공하는 곳이다. 하지만 최근 경기 침체에 따른 후원 감소로 운영에 큰 어려움을 겪고 있었다.지원을 통해 10년 이상 사용해 노후화된 기존 식판과 수저, 물컵을 포스코 STS 소재로 제작된 최신형으로 전면 교체했다. 포스코의 스테인리스(STS) 소재를 활용해 ‘고객사-공급사-지역사회’가 모두 상생하는 동반성장 모델로 기획됐다. 고객사 매출 확대를 돕는 동시에 급식소의 오랜 숙원사업을 해결하는 일석이조의 효과를 거뒀다. 물가 상승으로 식자재 마련에 어려움을 겪는 급식소를 위해 급식비 500만원도 함께 기부했다.이승기 포스코 설비자재구매실장은 “지역 기업들과의 긴밀한 협업을 바탕으로 소외된 이웃들에게 실질적인 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 포스코는 공급사들과 손잡고 지역사회의 어려움을 함께 해결하는 든든한 동반자 역할을 다할 것”이라고 했다.